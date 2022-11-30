El bloqueo del historial crediticio tiene el objetivo de impedir que sean solicitados préstamos y créditos en tu nombre y evitar el robo de identidad. El Buró de Crédito es una herramienta para que...

El bloqueo del historial crediticio tiene el objetivo de impedir que sean solicitados préstamos y créditos en tu nombre y evitar el robo de identidad. El Buró de Crédito es una herramienta para que algunos bancos, tiendas departamentales u otros negocios, decidan si es buena decisión o no, otorgarte un crédito o préstamo; no obstante, hay veces que se hace mal uso de este servicio, por lo que es posible de bloquear y evitar que consulten tu historial crediticio.

El bloqueo del Buró de crédito puede ser de utilidad si el contribuyente ha sido víctima o lleve un juicio por robo de identidad.

Con el objetivo de impedir que sean solicitados préstamos y créditos a tu nombre y evitar el robo de identidad, el Buró de Crédito cuenta con el servicio de ‘Bloqueo’.

Dicha función se puede activar y desactivar cada que lo desees, y con esto logras que nadie pueda ver tu historial crediticio.

¿Cómo puedo bloquear mi buró de crédito?

Cabe destacar que este servicio puede ser usado por cualquier persona sin importar que se sea víctima de robo de identidad, se está en un proceso legal por esta situación, o si simplemente no se quiere que nadie consulte el historial crediticio.

Si necesitas contratar el servicio para bloquear tu Buró de Crédito, debes tener a la mano todos los créditos que actualmente tienes, esto con la finalidad de que puedas llenar los campos de información solicitada.

En caso de que quieras bloquear el Buró de Créditoy evitar que consulten tu historial crediticio, esta acción tiene un costo de 58 pesos, tiene duración de tres meses. A continuación de decimos cómo hacerlo: