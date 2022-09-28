Recibir transferencias es una de las transacciones electrónicas que cada vez son más comunes en diferentes países, por su practicidad y rapidez. Por esta razón, otro mercado que también puede inclinarse por esta opción son las remesas para enviar dinero de forma segura. Este tipo de transacción puede ser una excelente opción si vas a recibir dinero de algún familiar que vive en el extranjero o si recibes un salario de una empresa de otro país. En cualquier caso, estas transferencias bancarias tienen distintas ventajas si el dinero proviene de Estados Unidos. La primera de ellas corresponde a la rapidez. Hacer una transferencia en Estados Unidos es sencillo, ya que el ordenante solo debe solicitar al banco la emisión del envío y proporcionar los datos del beneficiario. Además, gracias a que existen muchos sistemas de banca electrónica, los envíos se pueden gestionar inmediatamente y verificar el estado de los mismos en minutos. De igual manera, el beneficiario puede recibir el dinero enviado en un máximo de 24 horas en días hábiles y también puede disponer de el directamente en su cuenta bancaria. Debido a su practicidad y la reducción de tiempo, muchas de estas operaciones pueden efectuarse sin la intervención de terceros. Otra de las ventajas es la seguridad. A diferencia de otras opciones para recibir dinero de Estados Unidos, esta forma es más segura porque no existen probabilidades de extravío ni de falsificación de datos o información. Incluso, dependiendo del banco, se pueden compartir los comprobantes de pago o dar seguimiento al envío hasta el momento que lo recibas a tu cuenta. Con esta opción recibirás dinero con total seguridad, ya que se realizarán validaciones operativas con la intención de asegurar que el envío se haga de forma correcta. Tanto del banco ordenante como del beneficiario. Adicionalmente, los costos de transferencia son bajos. El envío de remesas vía transferencia bancaria tiene un costo reducido, con comisiones bajas por recepción y montos fijos. No obstante, esta información deberá ser consultada directamente en el banco receptor de la transferencia, ya que puede variar de acuerdo al tipo de cambio. Finalmente, otra de las ventajas de recibir dinero por transferencia de Estados Unidos es que automáticamente se te abonará la cantidad de acuerdo con la divisa de tu cuenta. Aunque se te envíe una cantidad de dinero en una moneda extranjera, en este caso en dólares. Todo de acuerdo con el tipo de cambio en el momento en que se ordene la transferencia del dinero. No tendrás que preocuparte por cambiar los dólares que recibas y después depositar esa cantidad en tu cuenta. Para este tipo de transferencias solo hace falta que tu ordenante conozca tu nombre completo, tu número de cuenta CLAVE, tu dirección completa y el código SWIFT del banco donde tienes tu cuenta.