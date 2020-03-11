Se han planteado dos iniciativas al respecto: una de Ricardo Monreal que plantea la regulación de la terciarizción y otra de Napoleón Gomez Urrutia que va por la desaparición de este modelo. Tras la celebración de lo que pareciera un camino directo a la aprobación del nuevo dictamen que plantea la regulación del outsourcing, que se discutió ampliamente en parlamento abierto y por diversas comisiones del legislativo, hoy se ve frenada. El motivo: Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión de trabajo y previsión social rechazó el dictaminen porque según él sigue los intereses de los empresarios y lo que se plantea en ella es la legalización del outsourcing ilegal, por lo que se pospuso la discusión. Asimismo, Napoléon junto con Ana Lilia Herrera, presidenta de la comisión de estudios legislativos segunda, solicitaron a la mesa directiva del senado mediante un escrito regresar al pleno el dictamen de la reformas que pretenden regular el outsourcing que ya se había presentado en diciembre pasado, pero que fue rechazada. Esto con el objetivo de que a este dictamen anteriormente rechazado se le agreguen los cambios discutidos y aprobados por el consenso. Por esto, el ambiente interno del partido ha entrado en conflicto: por su parte, Enrique Monreal, coordinador de Morena en el senado de la república, ha manifestado que el proyecto de dictamen elaborado por la mesa de alto nivel se mantendrá. Monreal destacó que ya había empeñado su palabra y la de su grupo parlamentario con los empresarios y actores invitados para que se cumplan los acuerdos pactados en el parlamento abierto y las mesas de alto nivel que se organizaron en torno al tema. Por su parte, el líder minero y senador, Gómez Urrutia ha salido a aclarar que no está confrontado con Monreal, sin embargo, dijo que no entiende la declaración de que "lo acordado con los empresarios no cambiará".
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