El visor de nómina es una herramienta que sirve para que los trabajadores consulten sus ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios El Servicio de Administración...

El visor de nómina es una herramienta que sirve para que los trabajadores consulten sus ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente invitó a los contribuyentes a revisar el Visor de comprobantes de nómina para el trabajador. De acuerdo con el SAT, el Visor de nómina es una herramienta que sirve para que los trabajadores consulten sus ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación que les realizan las empresas. Dichos ingresos y retenciones son manifestados al SAT por los patrones, a través de los comprobantes de nómina que expiden a sus trabajadores. Estos datos sirven de insumo para el prellenado de la declaración anual. El SAT indicó que el Visor de comprobantes de nómina para el trabajador se encuentra activo los 365 días del año, y contiene información desde el año 2017.

¿Cómo se ingresa al Visor de nómina?

Para ingresar al Visor de nómina, los contribuyentes tienen que seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal del SAT dando clic aquí.

Da clic en el botón INICIAR.

Autentícate con tu contraseña o e.firma.

Selecciona el ejercicio a consultar y guarda el PDF con tu información.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: julio de 2022.