Aunque algunos especialistas creen que la prórroga que dio el SAT no fue suficiente, parece que la autoridad no dará otra. Hoy es el último día para presentar la declaración anual de personas físic...

Aunque algunos especialistas creen que la prórroga que dio el SAT no fue suficiente, parece que la autoridad no dará otra. Hoy es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2020. Inicialmente, el último día para el trámite era el 30 de abril, pero a través de una modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, se otorgó una prórroga de un mes. https://twitter.com/SATMX/status/1399054835417239557

Creen que prórroga no será suficiente

Sin embargo, algunos especialistas creen que esta prórroga no es suficiente para los contribuyentes. Esto se debe, principalmente, a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha corregido errores en sus sistemas ni en las citas presenciales, lo que ha perjudicado a los contribuyentes que buscan presentar su declaración. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, explicó los problemas principales:

Fallas en los sistemas del SAT.

Falta de citas para tramitar la e.firma.

Esto ha causado problemas para contribuyentes en todo el país. En redes sociales, las citas se venden entre 300 y 15 mil pesos; la mayoría de las veces, quienes consiguen las citas sobornan al personal del SAT. Debido a esto, el mercado negro de citas presenciales ha ido creciendo en el último año. Algunos contribuyentes cambian su dirección para conseguir citas. Así, se cambian a municipios o estados donde haya menos demanda. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, los contribuyentes tuvieron que ir hasta Saltillo, Nuevo Laredo y Durango para conseguirlas. En cuanto al sistema, el problema más importante es que no se pueden hacer correcciones en las declaraciones. Así, los contribuyentes están obligados a pagar los impuestos calculados por el SAT. En entrevista con el mismo medio, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, dijo que la autoridad debería dar otra prórroga. De acuerdo con el especialista, muchos contribuyentes no pueden cumplir con sus obligaciones por culpa de la autoridad.

Recomendaciones de la Prodecon

Hasta el momento no se ha anunciado otra prórroga, por lo que la declaración debe presentarse hoy. Por eso, te traemos algunas recomendaciones que hizo la Prodecon recientemente

Devolución automática

Si un contribuyente presenta la declaración anual y determina un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR), la autoridad se lo podrá devolver de manera automática. Es decir, sin la necesidad de presentar el formato electrónico de devoluciones.

Pago en parcialidades

Si en la declaración anual resulta un impuesto a cargo, el pago se puede efectuar hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas. Esto sucederá sin necesidad de garantizar el interés fiscal, siempre que la declaración se presente a más tardar el 31 de mayo de 2021 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Multas por no cumplir

Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual, deben enviarla a más tardar el 31 de mayo de 2021 para evitar las siguientes multas:

De 1,560 a 19,350 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas.

Si la autoridad solicita la declaración y se presenta fuera del plazo que se indique en el requerimiento, o no se cumple con éste, la multa será de 1,560 a 38,700 pesos, por cada obligación fiscal.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/da-sat-prorroga-pero-traba-pagos/gr/

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