Si recientemente hiciste el pago de predial o tenencia, recuerda solicitar el CFDI correspondiente. Recientemente, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció los descuentos que se ofrecerán por pronto pago del predial 2021; se trata de un descuento de 10% en enero y de 6% en febrero. Puedes realizar el pago en la app Tesorería CDMX, en Kioscos de la Tesorería, Administraciones Tributarias, o los más de 8,600 puntos de pago auxiliares de la Tesorería. El predial es un impuesto que se paga con base en la valoración catastral de los predios que un contribuyente tiene en su hacienda. Este es un impuesto municipal, lo que quiere decir que es responsabilidad de la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. Otro impuesto que debe pagarse en los primeros meses (del 1 de enero al 31 de marzo) es la tenencia. Debido a la pandemia, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció que este año se aplicarán descuentos al impuesto si se paga dentro de estas fechas. Los contribuyentes pueden pagar el refrendo 2021 de tu automóvil y conseguir el 100% de descuento en la tenencia si cumplen los siguientes requisitos:

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

El valor del vehículo no excede de $250 mil incluido el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.

No presentar adeudos de tenencia de años anteriores.

Contar con Tarjeta de Circulación con chip vigente.

Recuerda pedir el CFDI

Los dos impuestos pueden ser deducibles, siempre y cuando se obtenga el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Al hacer el pago, el contribuyente debe exigir que le den el archivo XML del CFDI.

Como señala Fiscalia, normalmente las autoridades no tienen previsto un mecanismo oportuno y rápido para emitir el CFDI a los contribuyentes por estos pagos. Por eso, se recomienda investigar desde antes los medios por los que se emite el CFDI, o contactar a la autoridad para pedir que agilice el trámite. Con información de Fiscalia

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