El presupuesto para 2024 no contempla incrementos en impuestos y se enfoque en programas sociales y el compromiso de concluir obras en ejecución Ignacio Mier Velazco, líder de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, aseguró que el presupuesto para 2024 no contempla aumentos en impuestos ni en los precios de la gasolina, luz o gas. Mier Velazco, quien también encabeza la bancada de Morena en la Cámara, reveló que las conversaciones sostenidas con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y con el propio presidente han confirmado la ausencia de nuevos gravámenes o incrementos en los servicios estatales. "No habrá nuevos impuestos ni aumentos en los existentes, y tampoco subidas en los precios de bienes y servicios del Estado, incluyendo gasolina, diésel, electricidad y gas", aseguró el legislador. El diputado señaló que el enfoque del presupuesto del próximo año estará en fortalecer los programas sociales, con un incremento del 25%, destacando el aumento en las pensiones para los adultos mayores, a pesar de las objeciones del expresidente Vicente Fox. En relación con la deuda, Mier Velazco aseguró que se atenderán los compromisos heredados, pero no se recurrirá a nueva deuda, manteniendo así cinco años consecutivos sin contratar préstamos. Entre las prioridades mencionadas por Mier Velazco se incluye el financiamiento para finalizar las obras en curso del gobierno, evitando la inconclusión de proyectos al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se espera un aumento por encima de la inflación en las asignaciones para estados y municipios, especialmente en áreas como seguridad y comunicaciones. El líder de Morena en la Cámara Baja subrayó la intención de fortalecer las políticas fiscal y monetaria, subrayando su influencia en la política hacendaria del país.