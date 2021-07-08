El nuevo valor del INPC, correspondiente al mes de junio de 2021, es de 113.018, un incremento mensual del 0.53% respecto a mayo, cuando el INPC tuvo un valor de 112.419. Como cada mes, el Institu...

El nuevo valor del INPC, correspondiente al mes de junio de 2021, es de 113.018, un incremento mensual del 0.53% respecto a mayo, cuando el INPC tuvo un valor de 112.419. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor mensual del índice nacional de precios al consumidor (INPC), el indicador económico utilizado para medir la inflación. Es decir, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en el tiempo. El último valor, correspondiente al mes de junio de 2021 es de 113.018, un incremento mensual del 0.53% respecto a mayo, cuando el INPC tuvo un valor de 112.419. La inflación anual fue del 5.88%, prácticamente idéntica a la inflación anual registrada en mayo, cuando fue de 5.89%. Este es el cuarto mes consecutivo en que se ubica por encima del objetivo del Banco de México, de 3%, más menos un punto porcentual. En junio de 2020 la inflación mensual fue de 0.42% y la anual de 3.33%. El INPC se compone de dos índices, el subyacente y el no subyacente. El primero excluye los productos y servicios cuyos precios pueden sufrir cambios abruptos, como los agropecuarios, o que son fijados en algún grado por el gobierno, como los energéticos. El segundo se compone exclusivamente de estos últimos. El índice de precios subyacentes tuvo un incremento mensual del 0.57% y anual de 4.58%. A su vez, dentro de éste el incremento de las mercancías fue del 0.65% y el de los servicios, 0.48%. El no subyacente tuvo un incremento de 0.42% mensual y 10% anual. Dentro de éste, los productos agropecuarios tuvieron un incremento del 0.05% y las tarifas autorizadas, del 0.71%.

¿Qué productos subieron de precio?

Algunos de los productos que más subieron de precio son el jitomate, con 15.91% de incremento: la manzana, con 14.74%; los servicios turísticos de paquete, con 51.55%; los aceites y grasas vegetales comestibles, con 18.27%; el gas LP, con 30.58%; la gasolina Magna, con 21.93% y la Premium, con 15.07%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Algunos de los productos que bajaron de precio, ayudando a contener la inflación son la naranja, que tuvo una reducción del 9.76% y el chile poblano, con una reducción del 5.48%.

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