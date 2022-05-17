La autoridad puede solicitar información confidencial de un contribuyente a las instituciones de crédito o a la CNBV para definir su situación fiscal. Sergio García Quintana, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos, dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede solicitar información fiscal para definición, aclaración o investigación de un delito. “Se dirige un escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en donde se argumenta el porqué del requerimiento, esa información tiene que ser proporcionada por la institución bancaria, si reúne los requisitos establecidos procederá” expuso en entrevista con El Economista.

Avala Suprema Corte acceder a información bancaria

El miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario sin mediar orden judicial. Juvenal Lobato Díaz, catedrático en derecho fiscal de la UNAM, explicó al medio que la decisión no generará ninguna afectación para todos los contribuyentes. Agregó que las autoridades hacendarias y financieras intercambian información entre ellos para tener elementos y realizar las auditorías. Las autoridades fiscales, como el SAT, pueden solicitar información confidencial de un contribuyente a las instituciones de crédito o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para definir su situación fiscal. La regla que les da este poder es el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). El artículo 142 de la LIC establece que en ningún caso se podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios de una persona. Sin embargo, la fracción IV, exenta a las autoridades hacendarias federales, pues podrán pedir información o noticias a instituciones bancarias para fines fiscales.