El grupo parlamentario de Morena impulsa nuevas iniciativas para reducir la semana laboral a 40 horas, otorgando dos días de descanso y acercando a México a los estándares internacionales. Con prop...

El grupo parlamentario de Morena impulsa nuevas iniciativas para reducir la semana laboral a 40 horas, otorgando dos días de descanso y acercando a México a los estándares internacionales. Con propuestas que incluyen un esquema gradual de implementación para distintos tipos de empresas, esta reforma podría aprobarse antes de finalizar el 2024

En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena presentó recientemente dos nuevas iniciativas que buscan reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, otorgando dos días de descanso por cada cinco trabajados.

Las iniciativas son impulsadas por los diputados Napoleón Gómez Urrutia y Manuel Vázquez Arellano, y tienen como objetivo modernizar las condiciones laborales en México, acercándolas a los estándares internacionales y promoviendo el bienestar de los trabajadores.

El impulso para reducir la jornada laboral en México comenzó en octubre de 2022, cuando la diputada Susana Prieto Terrazas, de Morena, presentó una propuesta para reformar el Artículo 123 de la Constitución. Esta iniciativa busca reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, otorgando a los trabajadores dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

Nuevas iniciativas para reducir la jornada laboral

Según reporta Fiscalia, esta semana el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó dos nuevas iniciativas que buscan reavivar esta discusión y actualizar las condiciones laborales en México.

Además, señaló que en estas iniciativas se pretende incluir a los trabajadores del sector público en esta modificación, algo que no había sido considerado en propuestas previas.

Con estas propuestas, ya son cuatro los proyectos presentados en la Cámara de Diputados que buscan modificar la Constitución para ampliar los días de descanso de los trabajadores.

Implementación gradual y flexibilidad para las empresas

La propuesta del diputado Manuel Vázquez contempla un esquema de implementación gradual, ajustado al tamaño de cada empresa:

Los micronegocios dispondrían de tres años y medio para adaptarse.

Las pequeñas empresas tendrían dos años.

Las medianas empresas, un año y medio.

Las grandes empresas contarían con seis meses para aplicar la reducción de la jornada.

Apoyo gubernamental y promesas de la administración

Fiscalia señaló que la reducción de la jornada laboral es uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su administración enfatizó su intención de implementar esta medida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social liderará el esfuerzo para reducir la semana laboral, así como otras reformas laborales prioritarias, como la igualdad salarial y la regulación de los empleos en plataformas digitales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indicó que la reducción de la jornada laboral será una prioridad legislativa, y se espera que la reforma pueda ser aprobada antes de finalizar el 2024.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México es una reforma que busca alinear al país con prácticas internacionales. La diferencia de esta nueva iniciativa respecto a las anteriores es la gradualidad en la implementación de este esquema.