Algunos especialistas creen que el nuevo secretario de Hacienda podría implementar una fiscalización más estricta. El 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el actual tit...

Algunos especialistas creen que el nuevo secretario de Hacienda podría implementar una fiscalización más estricta. El 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico). Y su lugar lo ocupará Rogelio Ramírez de la O. Ramírez de la O es doctor en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Cambridge. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1402692845811781643?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1402692845811781643%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F06%2Famlo-anuncia-nuevo-titular-para-hacienda-propone-a-herrera-para-banxico%2F

Especialistas esperan medidas más estrictas con nuevo secretario

En entrevista con Reforma, Mario Barrera, socio de impuestos en Thompson & Knight, dijo que se esperan nuevos impuestos y una fiscalización más estricta. De acuerdo con Barrera, el gobierno federal necesita más ingresos para sus proyectos como el Tren Maya y Dos Bocas; así como para otros programas sociales. Por esto, se esperan nuevos impuestos a herencias, grandes fortunas y cannabis. Aquí hay que aclarar que, técnicamente, esto podría lograrse sin crear un nuevo impuesto. Como explica Barrera, la herencia y grandes fortunas podrían caer dentro del ISR; solamente se trataría de nuevas actividades gravables. También dijo que se podrían eliminar deducciones para aumentar la recaudación en otros ámbitos. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/preven-endurecimiento-de-impuestos-y-fiscalizacion/ar2200231 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Expertos-avizoran-gravamenes-a-riqueza-y-herencias-en-2022-20210611-0014.html

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