Si vives en México y vas a emprender, seguro eres de los que se la pasan realizando trámites y juntando papeles para cumplir requisitos, dedicándole entre el 30% y 40% de tu tiempo laboral. ¿Lo habías pensado? Ahora, imagina que al emprender, tienes poco (o nulo) personal y que tú haces toda esta descarga de trabajo. ¿Cuánto tiempo te queda para abrirte camino y cumplir tus metas y objetivos? Seguramente muy poco. Por eso, te vamos a contar de Nobe (www.soynobe.com), una plataforma con la que ahora darte de alta en el SAT, declarar tus impuestos, crear tus facturas y mantener un balance de impuestos positivo es muy fácil, rápido y accesible.

Contabilidad accesible

Impuesto es una palabra que con solo pensarla a cualquiera se le pone la piel de gallina: perder dinero, ganancias que no tenías contempladas pagar, notificaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Pero, ¿realmente siempre debemos de pagar impuestos si son declarados? No. Esto depende de a qué te dedicas y cómo estas ganando dinero. Los impuestos también se pueden deducir. Aunque suena sencillo, Ernesto y Thomas, dos emprendedores de México y Brasil, respectivamente, se dieron cuenta que esto no es así para los millones de emprendedores que hay en México. Por lo que había algo que hacer: adoptar las soluciones tecnológicas de países como Estonia, el país con la sociedad digital más avanzada del mundo donde se conocieron en el 2018, para cambiar la forma en que estamos acostumbrados a declarar, pagar y deducir impuestos. Y, ¿cómo comenzar este camino de transformación en una industria que no ha innovado en décadas? Ayudando a cualquier emprendedor, que tenga o no conocimiento de contabilidad o impuestos, a iniciar en una aplicación 100% digital con el mínimo esfuerzo y en minutos. Así es como nace Nobe, una aplicación de contabilidad en línea con una experiencia orgánica y 100% digital. Con Nobe puedes iniciar desde cero, es decir, si no cuentas ni siquiera con tu inscripción en el SAT, o si quieres buscar una alternativa al manejo de tus finanzas y tener el control y acceso a las mismas en tu computadora.

El poder de una aplicación de contabilidad al alcance de todos

La aplicación de contabilidad Nobe tiene el poder de ayudarte de manera segura y confiable, desde obtener tu cita de e.firma hasta elegir el régimen fiscal que más te convenga de acuerdo a tus ingresos y a lo que te dedicas, logrando realizar un trámite que puede tardar hasta 3 semanas en tan solo minutos. Entre los servicios que Nobe ofrece se encuentran:

Facturar en línea . Puedes hacer cotizaciones, notas de pago o facturas timbradas

. Puedes hacer cotizaciones, notas de pago o facturas timbradas Darte de alta en el SAT . Saca tu RFC y cita de e.firma de manera gratuita.

. Saca tu RFC y cita de e.firma de manera gratuita. Llevar tu contabilidad en línea . Calcula tus impuestos (federales y estatales) para deducir o pagar

. Calcula tus impuestos (federales y estatales) para deducir o pagar Regularizar tu situación fiscal en el SAT . Recupera un buen estado ante el SAT, es decir, formalmente ten una opinión de cumplimiento positiva.

. Recupera un buen estado ante el SAT, es decir, formalmente ten una opinión de cumplimiento positiva. Asesoría contable. Nobe ofrece asesoría de contadores expertos por whatsapp, llamada o videollamada.

El servicio de contadores en línea de Nobe cuenta con distintos planes mensuales que se ajustan a cada etapa de tu emprendimiento, y van desde los $249 MXN hasta los $599 MXN de acuerdo a tus ingresos mensuales. Esto se basa en un algoritmo que Nobe creo para poder automatizar la declaración de impuestos. Con esto, Nobe se asegura que pagues justo por lo que necesitas. Además, tu información fiscal y personal se encuentra encriptada en todo momento, garantizando total seguridad en el manejo de tus datos. ¡Únete a Nobe y sé parte de los cientos de emprendedores que ya están usando la aplicación de contabilidad del futuro! Solo debes crear tu cuenta en www.soynobe.com. O si lo prefieres, puedes hablar con un especialista sin costo para resolver todas tus dudas.