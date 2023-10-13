Se le planteó al SAT la necesidad de incluir el o los rubros necesarios para que el contribuyente pueda disminuir estos ingresos del pago provisional La aplicación electrónica de Declaraciones y Pagos (DyP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no contiene un renglón para disminuir los ingresos exentos que un contribuyente recibe. Esto limita la posibilidad de disminuir estos ingresos del total de ingresos que la plataforma reporta como ingresos objeto del impuesto, provocando la inadecuada determinación del Impuesto sobre la Renta (ISR). De acuerdo con Fiscalia, lo anterior se expuso al SAT en un planteamiento del programa de Síndicos del Contribuyente. En el planteamiento se indica que los ingresos exentos de una persona moral constan en un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Ingreso, según lo establecen las normas fiscales. Pero se señala que el algoritmo de la aplicación del SAT suma todos estos ingresos sin hacer la discriminación de cuáles son exentos y cuáles gravados. Un ejemplo de ingresos exentos se encuentra en el Artículo 16 de la Ley del ISR, que señala: Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto (…)

Solicitan al SAT rubros para disminuir ingresos exentos en provisionales de PM

Dado que la aplicación electrónica no distingue entre los ingresos gravados y exentos, se le planteó al SAT la necesidad de incluir el o los rubros necesarios para que el contribuyente pueda disminuir estos ingresos del pago provisional. Esto se debe a que las opciones disponibles en la actualidad para disminuir ingresos no corresponden a “ingresos exentos”.

Respuesta del SAT

Como parte de su respuesta, el SAT afirmó que el área competente valorará la posibilidad de adicionar en el catálogo de “Ingresos a disminuir” la opción “Apoyos gubernamentales”, pero será bueno que, para fines de contemplar otro tipo de exenciones, se utilice un rubro más general. Esto fue plasmado en la minuta de la Tercera Reunión Trimestral 2023 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente.