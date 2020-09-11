Por una posible modificación a la Miscelánea Fiscal, existen temores de que el fisco utilizará celulares y grabadoras para espiar a contribuyentes. Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incl...

Por una posible modificación a la Miscelánea Fiscal, existen temores de que el fisco utilizará celulares y grabadoras para espiar a contribuyentes. Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios. La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda hacer uso de herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La idea es que en las visitas actuales, el contribuyente suele no firmar los documentos del personal. Con las grabaciones, se tendrá constancia de los hechos detectados por la autoridad en su visita.

AMLO aclara que la idea no es espiar a contribuyentes

En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no se utilizará la tecnología para espiar. El presidente explicó que respetarán las libertades de los contribuyentes y que no se cometerá ninguna actividad ilegal. Más tarde, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que el objetivo es combatir crímenes fiscales, pero sin invadir la privacidad de los contribuyentes. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1304093225049677825

El fisco ya utilizaba estas herramientas

En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, explicó que el SAT utiliza estas tecnologías desde hace más de cinco años. El cambio importante es que, antes, esto se regulaba por los criterios internos del fisco. Ahora, se incluirá en el CFF. Cuando los cambios estén en el CFF, será más fácil impugnar los actos de la autoridad si se limitan. Además, la Prodecon podrá emitir recomendaciones sobre estas prácticas. Otros especialistas creen que todavía se debe trabajar en los límites de la propuesta. Mario Barrera, socio de Thompson & Knight, explicó al mismo medio que la propuesta actual no establece el alcance de las fotografías o videos. Además, se debe asegurar que se cuidarán las evidencias para que no se filtren a terceros. Con información de Reforma https://www.reforma.com/se-arma-el-sat-para-auditar/

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