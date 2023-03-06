La versión 3.3 del CFDI se podrá utilizar hasta el próximo 31 de marzo, por lo que las empresas deben estar listas para realizar los ajustes necesarios El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplazó su uso obligatorio, hasta marzo de 2023. Por eso, actualmente los contribuyentes pueden usar la versión 4.0 del CFDI, pero pueden seguir usando la versión 3.3. Es decir, existe un periodo de convivencia de las dos versiones del CFDI, para que los contribuyentes empiecen a adaptarse al cambio. Sin embargo, el próximo 31 de marzo de 2023 termina el periodo de convivencia entre la factura 3.3 y la 4.0. En este contexto, la autoridad recomienda a los contribuyentes cumplir con las disposiciones en materia de CFDI, y emitir los comprobantes fiscales con la nueva version.

Cambios en el CFDI 4.0

Nombre completo (para personas físicas) o razón social sin régimen capital (para personas morales) en mayúsculas.

RFC, régimen fiscal y código postal, tanto del emisor como del receptor.

Campo para indicar si existe la exportación de mercancías.

Facturas a través de adquirentes.

Conceptos con mensajes explícitos sobre impuestos.

Información de facturas globales. Aquí se indica la periodicidad, mes y año de las operaciones que incluyen el CFDI global.

Información de terceros.

Otros formatos