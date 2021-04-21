Con la polémica que rodea al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, vale la pena recordar que el SAT también utiliza tus datos biométricos. La semana pasada el Senado de la República aprob...

Con la polémica que rodea al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, vale la pena recordar que el SAT también utiliza tus datos biométricos. La semana pasada el Senado de la República aprobó en lo general una reforma a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con 54 votos a favor y 49 en contra. La reforma obligaría a que todas las personas que tengan un teléfono celular a inscribir una serie de datos personales en un padrón operado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La idea es registrar a los usuarios para el intercambio de información con las autoridades cuando se cometa algún delito.

Amparo contra el PANAUT

Sin embargo, ayer el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó un amparo contra esta reforma al contribuyente Oscar González Abundis. González presentó el amparo para que no cancelaran su línea telefónica en caso de no registrar sus datos personales y biométricos en el padrón. Al final, el juez decidió que dar este tipo de información no es la forma idónea ni proporcional para investigar estos delitos. El juez también estableció que si se cancela la línea de los usuarios que no se registren en el padrón, se violarían los derechos de de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

El SAT también utiliza tus datos biométricos

Ante esta situación, hay que recordar que el SAT también tiene acceso a los datos biométricos de los contribuyentes. El 17 de febrero, el SAT publicó en su sitio oficial el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio importante tiene que ver con el uso de datos biométricos. En la RMF 2020, la regla establecía que el SAT podría usar los datos biométricos que tiene en su poder, para ofrecer un servicio de verificación de identidad.

Como parte del proceso de acreditación de identidad, en la entrega del certificado de firma electrónica avanzada, el SAT recaba la información biométrica de las personas: huellas dactilares, iris y rostro. Estos elementos son biológicamente intransferibles y permiten, a través de la comparación, dar certeza de la identidad.

Este uso de datos biométricos generó mucha controversia. El problema principal es que si había una brecha en la seguridad, más de 100 millones de huellas dactilares, 20 millones de iris y 15 millones de rostros en las bases de datos del SAT podrían estar en peligro. Por esto, llama la atención que en el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 se modifique la regla 2.2.11 que establecía todo sobre el uso de estos datos. En la nueva versión, se eliminaron las referencias al servicio de verificación de identidad biométrica.

Datos sensibles

En entrevista con Reforma, Cynthia Solís, de la firma especializada en derecho informático Lex Inf IT Legal Advisory, explicó que no todos los datos biométricos son iguales. Algunos, como huellas dactilares, iris y rostro, son sensibles; es decir, su uso indebido puede afectar la esfera más íntima de su titular, dar origen a discriminación o implica un riesgo grave. Por esto, cualquier institución que utilice estos datos debe garantizar medidas de seguridad para protegerlos. En entrevista con el mismo medio, Carlos Chavarría, experto en biometría, explicó que el rostro, iris o huella digital no es lo que se registra en el sistema. En su lugar, se crea un número de identificación único; así, si se roba la información, solamente se tiene acceso a los números. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/tienen-datos-biometricos-diversas-instituciones/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/20/juez-otorga-la-primera-suspension-provisional-contra-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil/

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