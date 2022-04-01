Los contribuyentes han presentado fallas en el portal del SAT, lo que les ha impedido cumplir con sus obligaciones fiscales. Ayer venció el plazo las personas morales presenten su declaración anual. Se estima que un 40 por ciento no cumplió con este requisito por carecer de firma electrónica (e-firma) y de citas presenciales para obtenerla en el SAT. "Sin duda no más del 60 por ciento de los contribuyentes cumplió con el plazo para la presentación de su declaración anual, simplemente porque el sistema no lo permite", dijo a Reforma una fuente del SAT que pidió el anonimato. De acuerdo con Reforma, por fallas en las plataformas electrónicas del órgano recaudador, que impidieron conciliar diferencias frente al prellenado que realizó la autoridad, un 40 por ciento de las personas morales dejó de cumplir con su declaración anual de impuestos. En entrevista con el diario, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Nuevo León, indicó que el sistema está totalmente saturado, pero ofreció a los contribuyentes acudir a su dependencia para intentar presentarla, incluso un día después o en su defecto levantar las actas correspondientes que acrediten que el sistema se los impidió. Como reportamos en El Contribuyente, Bernardo Bulnes comentó que muchas personas morales no podrán cumplir con su declaración anual, debido a la escasez de citas para trámites presenciales y las fallas en la plataforma del fisco. También consideró que las pequeñas y medianas empresas gastan mucho tiempo en cumplir con requisitos como la Carta Porte, el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE), la falta de citas para documentos oficiales como el pasaporte y la ausencia de crédito. Abel Garza Gómez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, señaló a Reforma que persisten las complicaciones para acceder a las plataformas del SAT. "Las plataformas operan igual que las citas: mandan a los contribuyentes a una lista de espera o fila virtual que puede ser de hasta mil 500 lugares y sin especificar el tiempo de espera, por lo que mucha gente se desespera y abandona esos medios de contacto" explicó al diario. En este medio reportamos que en el último día para declarar el pago provisional del mes de febrero de las personas morales reportaron fallas en el portal del SAT.