Suman más de mil empresas que el fisco da de baja del Padrón de Importadores y Exportadores Sectorial. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio de baja a 923 empresas y personas físicas del Padrón de Importadores y Exportadores Sectorial que incumplían con diversos requisitos. En un listado publicado por el fisco, se observa a diversas compañías de diferentes industrias y particulares que estaban inscritas en dicho catálogo para poder introducir mercancías clasificadas en sectores específicos de las fracciones arancelarias que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas 923 empresas se suman con las 82 importadoras de hidrocarburos que eliminó del padrón en julio del año pasado, junto a la Secretaría de Energía. Como reportamos, las empresas no cumplieron con lo establecido en el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores Sectorial, de conformidad con lo previsto en la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

Requisitos incumplidos

Los contribuyentes que el fisco dio de baja del padrón no contaban con la e-firma vigente, carecían de los medios de contacto para efectos del Buzón Tributario y tenían opinión negativa en materia de obligaciones fiscales, de acuerdo con el SAT. Tampoco habían realizado operaciones de comercio exterior por un periodo mayor a 12 meses, estaban ilocalizables y otras se dieron de baja en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Otras más presentaron información falsa, inexistente o alteraron información relacionada con sus operaciones de comercio exterior y no llevaron su contabilidad, registros, inventarios o medios de control a los que están obligados conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras, según informa El Universal. Por otra parte, algunas empresas tenían adeudos fiscales superiores a 100 mil pesos sin garantizar, en tanto que otras empresas o contribuyentes no atendieron los requerimientos de autoridades fiscales y aduaneras para presentar documentación e información de cumplimiento. Se detectaron también empresas con programa para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación (IMMEX) que no contaban con mercancías importadas temporalmente al amparo de dicho esquema en los domicilios registrados ante el SAT.