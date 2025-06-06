En los últimos años, el negocio de la compra de cartera vencida ha cobrado gran relevancia en el sistema financiero mexicano. Este modelo permite a instituciones especializadas adquirir deudas impa...

En los últimos años, el negocio de la compra de cartera vencida ha cobrado gran relevancia en el sistema financiero mexicano. Este modelo permite a instituciones especializadas adquirir deudas impagadas —principalmente de bancos y empresas— con el objetivo de recuperar una parte de su valor a través de procesos de cobranza. Aunque a menudo genera controversia entre los consumidores, se trata de una práctica legal y regulada, clave para mantener la salud financiera de muchas organizaciones.

¿Qué es una cartera vencida?

Una cartera vencida es el conjunto de créditos o préstamos que no han sido pagados en el tiempo estipulado. Generalmente, cuando un cliente deja de pagar una deuda durante más de 90 días, ésta pasa a formar parte de la cartera vencida de la institución que otorgó el crédito. Las entidades financieras, en lugar de continuar invirtiendo tiempo y recursos en recuperar estas deudas, pueden optar por vender estos activos deteriorados a empresas especializadas conocidas como “compradoras de cartera vencida”.

¿Cómo funciona el modelo de negocio?

Estas compradoras adquieren los portafolios de deuda por un precio significativamente menor a su valor original. Posteriormente, intentan recuperar lo más posible mediante estrategias de cobranza propias. Su margen de ganancia está en la diferencia entre lo que pagaron por la deuda y lo que logran recuperar.

Etapas del proceso:

Evaluación del portafolio: La empresa analiza la viabilidad de cobro de cada cuenta.

La empresa analiza la viabilidad de cobro de cada cuenta. Negociación con el acreedor original: Se establece el precio de compra.

Se establece el precio de compra. Transferencia de derechos: La deuda cambia de titularidad, lo cual debe notificarse al deudor.

La deuda cambia de titularidad, lo cual debe notificarse al deudor. Cobranza: Se implementan estrategias legales y administrativas para recuperar el dinero.

Marco legal y regulación

En México, la compra de cartera vencida está regulada por diversas disposiciones legales. Las principales son:

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros : establece reglas para la cobranza y protección del consumidor.

: establece reglas para la cobranza y protección del consumidor. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) : regula la actuación de las entidades frente a los deudores.

: regula la actuación de las entidades frente a los deudores. Código de Comercio : regula la cesión de derechos de crédito.

: regula la cesión de derechos de crédito. Disposiciones de la CONDUSEF: supervisan las prácticas de cobranza y el respeto a los derechos del consumidor.

Es importante destacar que, aunque estas empresas adquieren legalmente la deuda, deben respetar los derechos del deudor y apegarse a prácticas de cobranza ética. El acoso, las amenazas o la difusión del estado de deuda a terceros están prohibidos.

Actores clave en el sector

El ecosistema de compradoras de cartera vencida en México está compuesto por diversos actores, algunos de los cuales han desarrollado herramientas tecnológicas para una recuperación más eficiente. Los principales actores en el negocio de compra de cartera vencida en México son Ibkan Capital, Zendere, entre otros. Estas empresas han sido clave en la profesionalización del sector, aplicando modelos de análisis de riesgo, estrategias de negociación más humanas y transparencia en la comunicación con el deudor.