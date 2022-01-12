El Permiso Covid 3.0 se podrá tramitar a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció este martes el relanzamiento del "Permiso Covid 3.0" para que los trabajadores puedan tramitar en línea su incapacidad temporal en caso de contagiarse del virus. En un video difundido en su cuenta de Twitter, el director del organismo, explicó que ante el aumento de contagios del coronavirus por la variante ómicron y con la finalidad de romper las cadenas de transmisión, se decidió retomar este procedimiento electrónico, el cual es más flexible, ya que no está sujeto al semáforo de riesgo epidemiológico ni a la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS.

La duración del permiso será de siete y cinco días

La duración de este permiso para quienes lo soliciten es hasta por siete días para derechohabientes con síntomas, y de cinco días para las personas asintomáticas que cuenten con prueba positiva de coronavirus. “Con este permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes”, resaltó.

¿Cómo obtener el Permiso Covid 3.0?

Con el relanzamiento, el trámite de incapacidad temporal se puede realizar a través de la aplicación IMSS Digital, o del sitio web oficial del Seguro Social, siguiendo estos pasos:

Da clic en “Ingresar a Permiso COVID-19”. Captura la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el código postal del solicitante, para luego pulsar “Iniciar”. Responde los cuestionarios sobre los síntomas, estatus de vacunación y padecimientos preexistentes. Ingresa información complementaria como el teléfono de algún contacto. Indica si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria (lo cual, esta vez, no será condicionante para otorgar el permiso). Proporciona un correo electrónico y CLABE interbancaria para recibir el pago correspondiente.

Una vez aprobado el permiso, el derechohabiente sólo deberá notificar a su centro de trabajo para justificar la ausencia.

Zoé Robledo reconoce la efectividad d****e gestionar el permiso en línea

Asimismo, el director del IMSS, reconoció la efectividad de gestionar el permiso en línea, ya que con este mecanismo, al corte del 31 de diciembre de 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos Covid-19, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios. Además, destacó que se redujeron los traslados y se facilitó el cobro de la incapacidad y subsidios por este concepto, se depositaron directamente en la cuenta bancaria de los interesados y quienes realizaron sus trámites. Por último, agregó que para acreditar con mayor facilidad la enfermedad se brindaron opciones: “un cuestionario de síntomas en línea, la prueba rápida en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) o los resultados de algún otro laboratorio con el que el Instituto tuviera convenio”, concluyó Zoé Robledo.

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