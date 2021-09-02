Las condonaciones se dieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con esto, Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones de impuestos. En los sexenios de Fe...

Las condonaciones se dieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con esto, Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones de impuestos. En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Citibanamex recibió condonaciones de impuestos por 10 mil 784 millones de pesos. De acuerdo con la organización Fundar, Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones fiscales en los dos sexenios. Así, supera a otros como Grupo Salinas que recibió una condonación de 6,930 millones de pesos y BBVA Bancomer, con una condonación de 3,870 millones de pesos. En el mandato de Calderón, la empresa consiguió una condonación en 2007 por 866 millones de pesos; después, en 2008, otra por 2,076 millones de pesos. Bajo la administración de Peña Nieto, Citibanamex se unió al programa “Ponte al Corriente” del SAT en 2012, con lo que le condonaron 7,841 millones de pesos. Como señala Proceso, todavía no se conocen todas las condonaciones otorgadas en los sexenios en cuestión. Esto se debe a que las empresas presentaron amparos para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no revelara sus nombres ni los montos. Sin embargo, cada vez que se vence uno de estos amparos, la organización Fundar actualiza sus listas. A inicios de este año, el SAT explicó que en el recuento histórico de la condonación de impuestos de periodos anteriores, la información de 2007 a 2018 muestra que la condonación de impuestos correspondientes a obligaciones fiscales, convertidas a pesos de 2020, equivalen a 413 mil millones de pesos.

Hay que recordar que en mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto donde se eliminaban las condonaciones a grandes contribuyentes.

Con información de Proceso https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/1/citibanamex-el-mas-beneficiado-de-las-condonaciones-fiscales-fundar-271078.html

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