Las NIS prevén la revelación de 30 indicadores básicos de los tres pilares de sostenibilidad: ambientales, sociales y de gobernanza El 13 de mayo de 2024, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad promulgó las Normas de Información sobre Sostenibilidad (NIS), que serán obligatorias para todas las entidades que preparen estados financieros bajo las Normas de Información Financiera (NIF), a partir del 1 de enero de 2025. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por sostenibilidad entendemos la atención de las necesidades presentes, cuidando las necesidades futuras, por lo que si hoy la producción de una entidad requiere el uso excesivo de un recurso natural que ponga en riesgo la existencia de este para el futuro, estaría atentando contra este precepto. El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, indicó que las NIS prevén la revelación de 30 indicadores básicos de los tres pilares de sostenibilidad: ambientales, sociales y de gobernanza. Estas revelaciones deberán formar parte de las notas a los estados financieros básicos. En la conferencia de prensa de mayo de 2024, el contador dijo que algunos de los indicadores básicos por cada pilar son los siguientes:

Ambientales

Emisiones de gases de efecto invernadero.

Consumo de energía.

Reaprovechamiento del agua.

Descarga de aguas residuales.

Residuos generados.

Sociales

Gestión de igualdad de oportunidades y del trabajo digno.

Brecha salarial.

Horas de capacitación.

Evaluaciones de desempeño y desarrollo de los trabajadores.

Accidentes y enfermedades.

Gobernanza

Consejo de Administración.

Mujeres en el Consejo de Administración.

Órgano de vigilancia independiente.

Estrategia de sostenibilidad.

Código de integridad y ética.

El presidente del IMCP señaló que estas normas ya son una realidad que deberá ser observada, y que no son de cumplimiento voluntario, sino obligatorio.