El SAT y la pandemia le pegaron duro a las utilidades de Walmart y FEMSA. El pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) p...

El SAT y la pandemia le pegaron duro a las utilidades de Walmart y FEMSA. El pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. En febrero de este año, el SAT exigió un pago de 10 mil millones de pesos derivado de la venta de la cadena de restaurantes en 2014. Al parecer, este pago al SAT causó varios problemas a la empresa. En el segundo trimestre del año, la utilidad de Walmart llegó a 1,600 millones de pesos. Esto representa una caída de 81% respecto al mismo periodo de 2019, cuando alcanzó 8,750 millones de pesos. En este periodo, los gastos financieros aumentaron 220% para llegar a 4,980 millones de pesos; por otro lado, el gasto de impuestos totales aumentó 155% para llegar a 5,700 millones de pesos. Además del fisco, la empresa también se enfrentó a la pandemia. De acuerdo con un reporte financiero elaborado por Milton Brandt, director financiero interino de Walmart de México, los gastos operativos también aumentaron por las medidas tomadas contra la pandemia.

A FEMSA tampoco le fue bien

En el segundo trimestre del año, varios factores se unieron para reducir las ganancias y el flujo operativo de FEMSA. Durante abril y junio, el flujo operativo de la empresa alcanzó 15 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 20% frente a los casi 19 mil millones del mismo periodo de 2019. En su reporte financiero, Eduardo Padilla, director general, dijo que el segundo trimestre fue difícil para todas las áreas de la empresa. Aunque Padilla sí espera una recuperación, cree que tomará un largo tiempo y se generará mucha incertidumbre. La empresa también se vio afectada por la venta de combustibles y de cerveza durante la pandemia. Oxxo Gas registró una caída de 48% en sus ingresos. Por otro lado, las ventas de Oxxo tuvieron una caída de 8%. De acuerdo con Padilla, esto se debe a un desabasto de cerveza.

Esto se traduce en una pérdida de 10 mil millones de pesos en la utilidad neta. En mayo, la empresa anunció un pago de 8,790 millones de pesos en impuestos. De acuerdo con sus representantes legales, hubo “diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero”.

Con información de Reforma y El Financiero.

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