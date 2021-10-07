La obligación de inscribirse en el RFC al cumplir 18 años, propuesta en el Paquete Económico 2022, parece carecer de la solidez necesaria para hacerla valer. Como parte de la propuesta de cambios f...

La obligación de inscribirse en el RFC al cumplir 18 años, propuesta en el Paquete Económico 2022, parece carecer de la solidez necesaria para hacerla valer. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, el Ejecutivo incluyó la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Obligación de inscribirse en el RFC al cumplir 18 años

Dicha obligación se plasmó en una propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el argumento del Ejecutivo se basa en que existen trámites, como el requerido para la obtención de título y cédula profesional, en los que se necesita que el individuo tenga un RFC. En ese sentido, propone que el RFC sea obligatorio “atendiendo a dicha realidad y a efecto de impulsar la cultura tributaria”.

Consideraciones sobre la obligación del RFC para mayores de edad

En este contexto, en el artículo se exponen las siguientes consideraciones:

La propuesta parece carecer de la solidez necesaria para hacer valer esta obligación. Por ejemplo, no queda clara la consecuencia de que un mayor de edad no se inscriba, o bien, si existe un plazo para inscribirse una vez que se cumplan los 18 años de edad.

Esta situación puede derivar en una mayor fiscalización de la autoridad con los contribuyentes registrados. No obstante, resulta “excesivo” que el Ejecutivo tenga expectativas de que, por considerar como obligatorio el registro al RFC esto vaya a suceder.

No se contempla si existirán otros organismos que, en colaboración con la autoridad fiscal, facilitarán la obtención del RFC. Ejemplo de lo anterior sería que el Instituto Nacional Electoral (INE), al momento de obtener la credencial de elector, auxilie a los ciudadanos a obtener simultáneamente su RFC.

Se deberían priorizar alianzas entre organismos públicos que faciliten (y no exijan) la inscripción al RFC. Estos organismos públicos pueden ser entidades donde los ciudadanos deben atender por obligación, como es el caso del INE.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16351

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