Conoce las obligaciones que deben cumplirse, en distintas fechas de vencimiento, durante el mes de febrero Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben conocer sus obligaciones fiscales. En 2023 existe una serie de obligaciones que deben cumplirse, en distintas fechas de vencimiento, durante el mes de febrero. Es importante que cada contribuyente revise en lo particular las situaciones jurídicas en las que se ubica, e identifique así si tiene la obligación de cumplir con alguna formalidad. Por eso, te traemos una lista de las obligaciones fiscales que se deben cumplir en febrero de 2023.

Obligaciones fiscales para febrero de 2023

Obligación: Envío de contabilidad electrónica de personas morales correspondiente al mes de diciembre. Último día para presentarlo: 3 de febrero de 2023. Recordar que algunas personas morales aprovechan un beneficio para enviar trimestralmente y semestralmente la contabilidad electrónica. Obligación: Envío de contabilidad electrónica de personas físicas correspondiente al mes de diciembre. Último día para presentarlo: 8 de febrero de 2023. Recordar que algunas personas físicas aprovechan un beneficio para enviar semestralmente la contabilidad electrónica. Obligación: Envío y pago de cédula del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) por el periodo de enero. Último día para presentarlo: 8 de febrero de 2023. Obligación: Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de complementos para recepción de pagos. Último día para presentarlo: 10 de febrero de 2023. Obligación: Declaración y pago de impuestos de enero para personas físicas con Actividad Empresarial y Profesional, Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y personas morales. Último día para presentarlo: 17 de febrero de 2023. Recordar que se cuenta con días adicionales de acuerdo al último dígito del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Obligación: Envío y pago del Impuesto Estatal sobre Nómina (ISN) correspondiente a enero. Envío y pago de cuota mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a enero. Último día para presentarlo: 17 de febrero de 2023. Obligación: Presentar aviso Antilavado correspondiente a las operaciones realizadas en enero. Último día para presentarlo: 17 de febrero de 2023. Recordar que se cuenta con días adicionales de acuerdo al último dígito del RFC. Obligación: Presentar la prima de riesgos del Seguro Social para el ejercicio 2023. Último día para presentarlo: 28 de febrero de 2023. Obligación: Envío de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) por el periodo de enero. Último día para presentarlo: 28 de febrero de 2023.