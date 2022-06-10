El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. De acuerdo con info...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. De acuerdo con información publicada recientemente por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), entre las novedades más relevantes se encuentran las siguientes: