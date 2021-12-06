El programa pone a disposición préstamos de hasta 73 mil pesos, con plazos de pago de 24, 36 y 42 meses, si el acreditado requiere hacer reparaciones menores en su hogar De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 elaborada en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en México existe una demanda de 8.2 millones de viviendas, de las cuales 5.3 están relacionadas con la autoconstrucción en terreno propio. Por lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció este año nuevas opciones de crédito, que se sumarán al financiamiento de autoproducción de vivienda que opera desde agosto del año pasado, ConstruYO Infonavit, como son el crédito para compra de terreno y el uso de la Subcuenta de Vivienda para trabajadores no activos en el Instituto. El programa ConstruYO pone a disposición préstamos de hasta 73 mil pesos, con plazos de pago de 24, 36 y 42 meses, si el acreditado requiere hacer reparaciones menores en su hogar y actualmente opera en Baja California, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zona Metropolitana del Valle de México. Si lo que el trabajador busca es construir con asistencia técnica y el apoyo de una constructora, el crédito podría ser de hasta 528 mil pesos.
¿Cuáles son los requisitos?
- Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.
- Contar con 1080 puntos y tener 8 meses de antigüedad en la empresa donde laboras.
- Autorizar la consulta del buró de crédito.
- No tener un crédito Infonavit vigente.
- Si ya ejerciste un crédito Infonavit, debes haberlo liquidado tanto en tiempo como en forma, lo que quiere decir que no hayas entregado tu propiedad en dación, haya sido adjudicada o tu crédito haya sido considerado como irrecuperable.
¿Qué puedes hacer con este crédito?
Reparaciones menores Si necesitas realizar mejoras menores a tu vivienda, como cambiar ventanas, pisos, pintar, impermeabilizar o cambiar la cocina, los muebles de baño, etcétera. Asesoría técnica Esta opción es ideal si requieres construir una vivienda nueva, ampliar, reforzar o remodelar espacios de tu vivienda con trabajos que podrían afectar la estructura. Podrás contratar trabajadores y decidir dónde comprar los materiales, sin embargo, deberás cumplir con los tiempos y los costos acordados en el proyecto realizado con el asesor técnico. Constructora Esta opción te apoyará cuando desees construir una vivienda nueva, ampliar, reforzar o remodelar espacios de tu vivienda con trabajos que podrían afectar la estructura, y será necesario que elijas a un constructor profesional registrado en el Infonavit para garantizar la seguridad y calidad de tu vivienda. Para tramitarlo puedes acceder a Mi Cuenta Infonavit y conocer el monto al que puedes acceder, usar el simulador de presupuesto y conocer los requisitos. Con información de Infobae y Forbes https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/03/construyo-infonavit-cuales-son-los-requisitos-para-solicitar-un-credito-de-hasta-528000-pesos/