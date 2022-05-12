Si el SAT negó una devolución, el contribuyente puede conocer la razón del rechazo. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos por parte de...

Si el SAT negó una devolución, el contribuyente puede conocer la razón del rechazo. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, en algunos casos puede ser rechazada.

Razón por la que el SAT rechazó una devolución

De acuerdo con el SAT, cuando el contribuyente no reciba la devolución total o parcial del saldo a favor, debe ingresar a la sección “Consulta de devoluciones” localizada en el Buzón Tributario para ahí conocer la razón del rechazo. De esa manera el contribuyente puede solucionar la inconsistencia y/o presentar la documentación que se solicita, mediante el procedimiento de solicitud de devolución manual a través del portal de internet del SAT. Para estos efectos, el portal Fiscalia señala que el SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes un instructivo para proceder con el trámite. Para realizar este trámite es necesario contar con firma electrónica. Fiscalia informo que el instructivo de referencia puede descargarse directamente desde el siguiente enlace que, aunque es de 2021, es aplicable para 2022: Instructivo para solicitar la devolución manual