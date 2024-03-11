La Procuraduría también explica algunos conceptos referentes a la declaración anual de personas físicas, para su mayor comprensión La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una ‘Guía para presentar tu declaración anual’. El objetivo de la guía es brindar a los contribuyentes personas físicas, los pasos a seguir antes, durante y después de presentar su declaración anual de personas físicas. Además, explica algunos conceptos referentes al tema, para su mayor comprensión. Entre los temas que se tratan en la guía se encuentran los siguientes:
- ¿Qué datos debes tener para la presentación de la declaración anual?
- ¿Qué es la contraseña?
- ¿Qué es la e.firma?
- Verifica la Constancia de Situación Fiscal
- Corrobora tu situación fiscal ante el RFC
- Activación de Buzón Tributario (actualización de medios de contacto)
- Visores que pone a tu disposición el SAT
- Consulta de comprobantes fiscales, cuando percibes ingresos distintos a salarios
- Información precargada en la declaración anual
- Datos Informativos obligatorios que debes declarar
- Tips fiscales
- Simulador de declaración anual
Puedes ver la información que publicó la ‘Guía para presentar tu declaración anual’ que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: marzo de 2024.