La Procuraduría también explica algunos conceptos referentes a la declaración anual de personas físicas, para su mayor comprensión La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recient...

La Procuraduría también explica algunos conceptos referentes a la declaración anual de personas físicas, para su mayor comprensión La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una ‘Guía para presentar tu declaración anual’. El objetivo de la guía es brindar a los contribuyentes personas físicas, los pasos a seguir antes, durante y después de presentar su declaración anual de personas físicas. Además, explica algunos conceptos referentes al tema, para su mayor comprensión. Entre los temas que se tratan en la guía se encuentran los siguientes:

¿Qué datos debes tener para la presentación de la declaración anual?

¿Qué es la contraseña?

¿Qué es la e.firma?

Verifica la Constancia de Situación Fiscal

Corrobora tu situación fiscal ante el RFC

Activación de Buzón Tributario (actualización de medios de contacto)

Visores que pone a tu disposición el SAT

Consulta de comprobantes fiscales, cuando percibes ingresos distintos a salarios

Información precargada en la declaración anual

Datos Informativos obligatorios que debes declarar

Tips fiscales

Simulador de declaración anual

Puedes ver la información que publicó la ‘Guía para presentar tu declaración anual’ que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: marzo de 2024.