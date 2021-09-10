Se publicó en el DOF la lista actualizada del Padrón de Plataformas Digitales. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 700-04-00-00-00-2021-302 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. Como explica Fiscalia, la Ley del IVA y el Régimen de Plataformas Digitales establecen que los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La autoridad fiscal debe publicar una lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC. En el oficio publicado ayer, se actualizó la lista de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC. El listado incluye 120 residentes en el extranjero; de estos, se añadieron 11 nuevos y se eliminó uno.

Los 11 nuevos
Escuela De Cocina Oü Escuela De Cocina Oü ECO200605G7A
Fiverr Inernational Ltd. FIL100429FUA
Klab Inc. KIN000801PT3
Open Education Llc OEL101230JC7
Project Management Institute, INC. Project Management Institute, INC. PMI690916FG6
Refinitiv Transaction Services Limited RTS870113C71
Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. RTS990522VC2
Stockx Llc Stockx Llc SLC150622926
Syngenta Agro Ag Syngenta Agro SAA450711IXA
Wiser Educacao S.A. Wiser Educacao S.A. WES970620755
Internationaal Belasting Documentatie Bureau Sin Tipo De Sociedad IBD400319SYA

El eliminado
Denominación o razón social Nombre comercial RFC
Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7

La lista completa
No. Denominación o razón social Nombre comercial RFC
1 Arvato Digital Services LLC Arvato Digital Services LLC ADS071005BB5
2 Amazon.Com.Ca, INC. AIN001129CD5
3 Acamica, INC Acamica AIN1401026A0
4 Alexa Internet Alexa Internet AIN970501J32
5 Ancestry Ireland Unlimited Company Ancestry Ireland Unlimited Company AIU1109065Z7
6 Airbnb Ireland Unlimited Company Airbnb Ireland Unlimited Company AIU120412G29
7 Avenu Learning LLC Avenu Learning LLC ALL190503L98
8 Acorn Media Group, INC. Acorn Media Group, INC. AMG840410K2A
9 Amazon Mexico Services, Inc. Amazon Mexico Services, INC. AMS130507JI3
10 Amazon Services Europe S.A R.L. Amazon Services Europe S.A R.L. ASE030509UJ6
11 Amazon Services International, INC. Amazon Services International, INC. ASI030624312
12 Adobe INC. ASI980914J25
13 Amazon.com Services LLC Amazon.com Services LLC ASL020118JS5
14 Apple Services Latam LLC Apple ASL1908207Z2
15 Booking.Com B.V. Booking.Com B.V. BBV9706235T7
16 Blizzard Entertainment, INC. Blizzard Entertainment, INC. BEI041203EC2
17 Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. BFL070605UE0
18 Bloomberg L.P. Bloomberg L.P. BLP861208T34
19 Bolt Operations Oü Bolt Operations Oü BOO180725AZ1
20 102111714 Saskatchewan INC Md Canada Wellness Solutions CDM200916477
21 Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl Cdss CDS971223NU8
22 Cambridge Institute Group, Sl Helloenglish.Mx CIG090128U62
23 Contextlogic INC. Wish CIN1006253I4
24 Coursera, INC. Coursera, INC. CIN111007CZ8
25 Msci Limited Msci Limited COL0008171T0
26 Coupa Software Incorporated Coupa Software Incorporated CSI0602176E2
27 Claro Video, LLC Claro Video CVL0609272C7
28 Doubleverify INC. Doubleverify INC. DIN080527878
29 Domestika, INC DIN1712202P4
30 Dazn Limited Dazn Limited DLI1507065WA
31 Dgnet LTD. Dgnet LTD. DLT9810057Q4
32 Didi Mobility Information Technology Pte. LTD Didi Mobility Information Technology Pte. LTD DMI1712045J9
33 Digital River Ireland Limited Digital River Ireland Limited DRI050802ADA
34 Escuela De Cocina Oü Escuela De Cocina Oü ECO200605G7A
35 Etsy, INC. EIN060214DZ7
36 Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7
37 Expedia Lodging Partner Services Sarl Expedia Lodging Partner Services Sarl ELP091201J49
38 Ebay Marketplaces Gmbh Ebay Marketplaces Gmbh EMG1611031N6
39 Ea Swiss Sarl Ea Swiss Sarl ESS191121QX3
40 Fender Digital LLC Fender Digital LLC FDL151231HH2
41 Funimation Global Group, LLC Funimation Global Group, LLC FGG000901J50
42 Fiverr Inernational Ltd. FIL100429FUA
43 Freelancer International Pty LTD Freelancer International Pty LTD FIP090108JQ2
44 Facebook Payments International Limited Facebook Payments International Limited FPI110310M26
45 Fitch Solutions, INC. Fitch Solutions, INC. FSI970930EQ1
46 Facebook Technologies Ireland Limited Facebook Technologies Ireland Limited FTI141010SU2
47 Getabstract Ag Getabstract Ag GAG991018M63
48 Gameforge 4D Gmbh Gameforge GDG041109A45
49 Google LLC Google LLC GLC021022EZ9
50 Humble Bundle, INC. Humble Bundle, INC HBI101124BW0
51 Harvard Business School Publishing Corporation Harvard Business School Publishing Corporation HBS930104RU6
52 Hotmart B.V. Hotmart B.V. HBV140327SE4
53 Hbo Digital Latin America LLC Hbo Digital Latin America LLC HDL170310NP7
54 Homeaway.Com, INC. Homeaway.Com, INC. HIN050121KJ5
55 Humor Rainbow, INC. Humor Rainbow, INC. HRI030530E38
56 Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited HSH1004271Z0
57 Habitissimo, S.L.U. Habitissimo, S.L.U. HSL090504K80
58 Internationaal Belasting Documentatie Bureau Sin Tipo De Sociedad IBD400319SYA
59 Imdb.Com, INC. Imdb.Com, INC. IIN071205L63
60 Klab Inc. KIN000801PT3
61 Linkedin Ireland Unlimited Company Linkedin LIU091111UIA
62 Latam Streamco INC. Latam Streamco INC. LSI1803076W6
63 Microsoft Corporation Microsoft Corporation MCO091123MR8
64 Msci Esg Research (Uk) Limited Msci Esg Research (Uk) Limited MER1312111T6
65 Match Group, Llc. Match Group, Llc. MGL070625931
66 Match.Com Global Services Limited Match.Com Global Services Limited MGS090130S22
67 The Mind Hub Company, S.L. The Mind Hub Company, S.L. MHC190614CM6
68 Match.Com Latam Limited MLL201221RJ5
69 Myheritage LTD Myheritage LTD MLT030519II2
70 Massive Media Match Massive Media Match Nv MMM130731AS8
71 Mypengo Mobile USA INC Mypengo Mobile Usa Inc MMU050303K38
72 Mtv Networks Latin America INC. Mtv Networks Latin America INC. MNL930329QN3
73 Moco Studios Private Limited Moco Studios Private Limited MSP1712191HA
74 Majestic Solutions, S.L. Majestic Solutions, S.L. MSS1504274Z2
75 Nintendo Of America INC. Nintendo Of America INC. NAI820223GR3
76 Nutanix, INC. Nutanix, INC. NIN090922657
77 Ncs Pearson, INC. Ncs Pearson, INC. NPI620328DP8
78 Nba Properties, INC. Nba Properties, INC. NPI670830GU1
79 Open Education Llc OEL101230JC7
80 Ookla, LLC Ookla, LLC OLC040818269
81 Overtier Operations Overtier OOP170215BQ2
82 Prodigios Interactivos, S.A. PIS0002035B0
83 Project Management Institute, INC. Project Management Institute, INC. PMI690916FG6
84 Plentyoffish Media ULC PMU160101NZ9
85 Quinco & Cie Inc. QAC990916LC6
86 Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. QTP010305P69
87 Riot Games, INC. Riot Games, INC. RGI060509CE2
88 Roku, INC. Roku, INC. RIN080201H69
89 Royaltystat LLC Royaltystat LLC RLC000202Q66
90 Rebuilding Technology Pte. LTD Rebuilding Technology Pte. LTD RTP181221NE7
91 Refinitiv Transaction Services Limited RTS870113C71
92 Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. RTS990522VC2
93 Syngenta Agro Ag Syngenta Agro SAA450711IXA
94 Spotify Ab Spotify Ab SAB060412Q81
95 Sportradar Ag Sportradar Ag SAG070131B32
96 Socialbakers A.S. Socialbakers A.S. SAS100414QU4
97 Starzplay Direct Us, LLC SDU190401TZ9
98 Samsung Electronics Co., LTD Samsung Electronics Co., LTD SEC681230LD9
99 S&P Global INC S&P Global INC SGI160427JU7
100 S&P Global Market Intelligence LLC S&P Global Market Intelligence INC SGM151116FN1
101 Sony Interactive Entertainment LLC Sony Interactive Entertainment LLC SIE180319BC8
102 Streamray INC. Streamray INC. SIN99040794A
103 Stockx Llc Stockx Llc SLC150622926
104 S&P Opco, LLC S&P Opco, LLC SOL120629CC4
105 Social Online Payments Limited Social Online Payments Limited SOP110313V65
106 Slack Technologies Limited Slack Technologies Limited STL150227VB9
107 Truvalia Global Classifieds Ood "Truvalia Global Classifieds" Ood TGC201002EI6
108 Twitch Interactive, INC. Twitch Interactive, INC. TII0609186MA
109 Twitter, INC. Twitter, INC. TIN070419929
110 Uber B.V. Uber B.V. UBV121024TN8
111 Uber Motorbike B.V. Uber Motorbike B.V. UMB160114PN6
112 Unity Technologies Aps Unity Technologies Aps UTA0706304G7
113 Vorwerk International & Co. Kmg Vorwerk VIA950721IH2
114 Verticales Intercom, Sociedad Limitada Verticales Intercom, Sociedad Limitada VIL071126SJ6
115 Various, INC. Various, INC. VIN9802107J4
116 Wiser Educacao S.A. Wiser Educacao S.A. WES970620755
117 Wix.Com LTD. Wix WLT061005SK7
118 Zwift, INC. Zwift, INC. ZIN1607014X5
119 Zeptolab Uk Limited Zeptolab Uk Limited ZUL1101148LA
120 Zoom Video Communications, INC. Zoom Video Communications, INC ZVC110421C76

      Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/16251

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.