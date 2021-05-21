El presidente López Obrador presentó los buenos resultados de la recaudación en lo que va del año. En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las cifras preliminares...

El presidente López Obrador presentó los buenos resultados de la recaudación en lo que va del año. En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las cifras preliminares de recaudación para mayo. Según estos datos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 213 mil millones de pesos entre el 1 y 17 de mayo; esto es cuatro veces lo recaudado en el mismo periodo de 2020. En lo que va del año, los ingresos tributarios han alcanzado billón 508 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 8.8% real respecto al mismo periodo del año pasado. La recaudación de los impuestos más importantes es la siguiente:

ISR: 817 mil millones de pesos. Esto es 7.4% más que el año pasado.

IVA: 464 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 16.7% frente al año pasado.

IEPS: 178 mil millones de pesos.

López Obrador también resaltó que estos resultados son mejores que los planteados en la Ley de Ingresos de la Federación. Por último, señaló que el peso mexicano se ha mantenido sin devaluación frente al dólar en dos años y medio.

Todavía no recuperamos los niveles de antes de la pandemia

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, la recaudación no ha recuperado los niveles que alcanzó antes de la pandemia. En entrevista con El Financiero, Gabriel Pérez del Peral, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, explicó que los aumentos se deben a la fiscalización del SAT y a la reapertura de la economía. De acuerdo con Pérez, probablemente seguiremos viendo estos aumentos en recaudación; sin embargo, no son suficientes para regresar al nivel que existía antes de la pandemia.

Fiscalización efectiva

A inicios de mayo, el SAT publicó un comunicado donde daba a conocer que la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año,que asciende a 1 billón 22 mil 47 millones de pesos, sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. Uno de los rubros que más llama la atención en este periodo es la fiscalización. A través de auditorías y revisiones, el fisco recaudó 112 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 33% frente al mismo periodo de 2020. En el primer trimestre, el SAT llevó a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso invertido en auditorías, recuperó 126.5. El aumento se debe a que personas físicas y morales han optado por autocorregirse para evitar multas y sanciones por parte del fisco. De acuerdo con los especialistas, esta fiscalización es lo que está detrás de los buenos resultados de recaudación en lo que va del año. Con información de El Financiero y El Heraldo de México https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/20/reporta-sat-alza-de-la-recaudacion/ https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/20/amlo-agradece-al-contribuyente-por-la-recaudacion-revelada-por-el-sat-297883.html

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