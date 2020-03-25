Diversos bancos han dado beneficios como créditos con plazos preferenciales para beneficiar a sus cuentahabientes. Como medidas preventivas contra el coronavirus, entidades bancarias como BBVA, Cit...

Diversos bancos han dado beneficios como créditos con plazos preferenciales para beneficiar a sus cuentahabientes. Como medidas preventivas contra el coronavirus, entidades bancarias como BBVA, City Banamex y Santander entre otras, han reducido su personal al mínimo e incluso han cerrado sucursales para evitar la propagación del virus. En algunos casos han dejado activo únicamente sus servicios en linea a través de sus bancas móviles.

Banorte

Banorte anuncio a través de un comunicado oficial que aplazará durante 4 meses los pagos crediticios de:

Tarjetas de crédito Hipotecarios De autos De nomina Personales Créditos PyME

¡Nos ponemos en tu lugar! Posponemos tus pagos por 4 meses en tu Tarjeta de Crédito y créditos. Conoce más aquí: https://t.co/fLLm9JFD8n #JuntosNoUnidosSí Aplican restricciones. pic.twitter.com/X5zMgessGn — Banorte (@Banorte_mx) March 24, 2020

Banorte también se solidariza con hasta seis meses sin intereses en compras de entre 500 y 100 mil pesos, en hospitales, servicios de salud y farmacias. Solamente será válido entre marzo y abril. Para solicitar cualquier apoyo, los clientes deberán estar al corriente de sus pagos al 20 de marzo. Los beneficios pueden solicitarse por internet o llamando al centro de atención a clientes a más tardar el 30 de abril.

Sabadell

Esta entidad bancaria enfocada en el sector empresarial ofreció facilidades de pago en sus créditos. Dará periodos de gracia de entre 6 y 12 meses en el pago de capital con el fin de apoyar tanto a las pequeñas como a las medianas empresas.

El programa aplica únicamente a:

Créditos que estén al corriente de sus pagos Cuenten con buen historial crediticio Un documento donde se pueda constatar la afectación directa por el coronavirus en las actividades de la empresa que lo solicita.

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Banxico

Por otro lado el Banco de México considero las siguientes medidas ante la crisis del coronavirus:

Reducir en 50 mil millones de pesos el monto del depósito de regulación monetaria (DRM)

Ajustes a la tasa de interés de la facilidad de liquidez adicional ordinaria

Realizar subastas de crédito en dólares entre las instituciones de crédito

En colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se fortalecerá el Programa de Formadores de Mercado de Deuda Gubernamental, el cual tiene como objetivo que las instituciones financieras participantes colaboren en el desarrollo del mercado de deuda gubernamental. Con el fin de proveer liquidez y facilitando el proceso de descubrimiento de precios en el mercado.

Gobierno Federal

Tandas para el bienestar es el programa diseñado por el Gobierno Federal para comerciantes y pequeños empresarios, quienes serán beneficiados con la posibilidad de recibir microcréditos.

Los créditos van desde los 6 mil pesos sin intereses y podrán renovarlo y aumentarlo hasta 10 mil pesos si lo pagan en tiempo y forma.

De esta manera, los pequeños empresarios tendrán la opción de recibir este apoyo y contarán con un periodo de hasta tres meses para poder comenzar a pagarlo.

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