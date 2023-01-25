La versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación está disponible desde el 23 de enero de 2023 El 23 de enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó el Sistema Único de Aut...

La versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación está disponible desde el 23 de enero de 2023 El 23 de enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) a la versión 3.6.3, el cual es un programa informático para determinar importes y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por conceptos de IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e Infonavit. Los cambios del sistema están relacionados con las reformas al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, vigentes a partir del 1° de enero de 2023, así como los ajustes al factor de Integración por reformas en la Ley Federal del Trabajo. Las modificaciones a detalle son:

Reformas al Artículo 168 de la Ley del Seguro Social en materia de prima de Cesantía y Vejez

Ajuste del factor de integración por nuevo periodo vacacional de trabajadores

Aunque el IMSS no precisó si el uso de la nueva versión es obligatorio, la consultora Fiscalia recomendó realizar la actualización cuanto antes, pues incide en las cotizaciones del mes de enero de 2023 a pagar en febrero. Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA, y para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional.

¿Cómo actualizar el SUA del IMSS?

En caso de no tener instalado el SUA, primero se debe descargar la versión 3.5.3., y posteriormente proceder con la actualización del Complemento 3.6.3. Especialistas recomiendan respaldar toda la información antes de efectuar la actualización de la versión del sistema.