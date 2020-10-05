Esta semana se discutirá en la Cámara de Senadores el cambio a IEPS en bebidas alcohólicas. Hace unas semanas, Genaro Novelo Osuna, senador de Morena, presentó una propuesta para cambiar la forma e...

Esta semana se discutirá en la Cámara de Senadores el cambio a IEPS en bebidas alcohólicas. Hace unas semanas, Genaro Novelo Osuna, senador de Morena, presentó una propuesta para cambiar la forma en que se cobra el IEPS en bebidas alcohólicas. El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en lugar una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro. En la práctica, esto cambiaría los precios de varias bebidas. Por ejemplo, las cervezas artesanales con bajo contenido de alcohol pagarían menos IEPS. En cambio, una caguama con más alcohol pagaría más impuestos. Esto, según la propuesta, ayudaría a los pequeños productores a competir con las grandes empresas. De acuerdo con el senador, esto aumentaría la recaudación en 0.1% del PIB. o 19 mil millones de pesos. Además, si se combate la evasión fiscal, los ingresos podrían llegar hasta los 33 mil millones de pesos al año.

La propuesta toma fuerza en la Cámara de Senadores

Novelo Osuna dijo esta semana que la propuesta está avanzando en la Cámara de Senadores y podría ser implementada en 2021. La propuesta de ley será sometida a votación en las próximas semanas. Después, pasará a la Cámara de Diputados. Si es aceptada, podrá incluirse en la Miscelánea Fiscal 2021.

Por el momento, parece que varios productores han aceptado la propuesta. De acuerdo con el senador, el Consejo Regulador del Mezcal, del Tequila, el Consejo Mexicano Vitivinícola, las asociaciones de Cerveceros Artesanales de México y la Nacional de Abarroteros y Mayoristas la han apoyado.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/confian-avance-ieps-de-alcohol/ar2043063?v=2

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.