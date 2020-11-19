Cuando la autoridad fiscal detecta que los CFDI de ingresos de un contribuyente no empatan con sus declaraciones, puede requerir una conciliación de ingresos. Es común que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mande cartas invitación a los contribuyentes cuando tiene registrados ingresos a través de los CFDI que son mayores a los que éstos declararon. En estos casos, la autoridad fiscal pide que acudan a sus oficinas, para que realicen una conciliación de ingresos. Para hacerla, y justificar ante la autoridad los ingresos acumulables declarados, es necesario sumar una serie de factores, pero también restar otros. No tomar en consideración algunos de éstos es un motivo frecuente para que surjan estas aparentes discrepancias. A continuación te exponemos algunos de los escenarios más comunes por los que suele haber este tipo de problemas.
Personas morales
El SAT parte de lo contenido en los CFDI de ingresos de un contribuyente. Si éstos reportan más ingresos que las declaraciones, para justificar la diferencia puede ser necesario que el pagador de impuestos haga algunas operaciones. Éstos son algunos de los escenarios comunes:
|CFDI de ingresos
|-
|CFDI de anticipos
|-
|CFDI de ingresos con relación de tipo 04 (sustitución de CFDI previo) por los cuales ya se pagó el impuesto
|-
|CFDI extemporáneos de ingresos de meses pasados
|+
|Ingresos nominales o acumulables que no tengan CFDI en el mes correspondiente
|+ +
|CFDI por venta de activo fijo
|Ganancia fiscal por venta de activo fijo
|+
|Ganancia cambiaria devengada
|+
|Otros ingresos
|=
|Ingresos nominales
|+
|Ajuste anual por inflación
|=
|Ingresos acumulables del ejercicio
Persona física con actividad empresarial
En cambio, si se trata de una persona física con actividad empresarial, el cálculo que podría poner fin a la supuesta discrepancia fiscal podría quedar como sigue, pues la autoridad podría no considerar los pagos diferidos o en parcialidades por los que no se haya vencido la fecha de pago establecida, entre otros escenarios.
|CFDI de ingresos cuyo método de pago sea en una sola exhibición
|-
|CFDI de pagos diferidos o en parcialidades del mes por los que no se haya pagado impuestos
|-
|CFDI con tipo de relación 07 (aplicación de anticipo), para aplicación de anticipos. En este caso el CFDI puede ser de egresos o ingresos
|-
|CFDI de ingresos ya cobrados con tipo de relación 04
|- +
|CFDI de ingresos por venta de activo fijo
|Ganancia fiscal en venta de activo fijo
|-
|CFDI de ingresos extemporáneos, de otros meses y por los cuales ya se pagó impuestos
|+
|Ingresos por los que no se haya emitido un CFDI
|+
|Ganancia cambiaria
|+
|Exportación de bienes no cobradas transcurridos 12 meses desde la exportación
|-
|CFDI cobrados de exportación de bienes que ya se acumularon
|+
|Otros ingresos
|=
|Ingresos acumulables
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