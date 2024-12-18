El SAT intensifica auditorías a las maquiladoras IMMEX como un motor de ingresos para el Gobierno. Expertos alertan que la tendencia continuará con la administración de Sheinbaum, obligando a las e...

El SAT intensifica auditorías a las maquiladoras IMMEX como un motor de ingresos para el Gobierno. Expertos alertan que la tendencia continuará con la administración de Sheinbaum, obligando a las empresas a extremar su cumplimiento fiscal

Las auditorías a las empresas con programas IMMEX (Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación) no solo se han mantenido, sino que han aumentado y se espera que la tendencia siga al alza, alertan especialistas en comercio exterior.

El despacho estadounidense Foley & Lardner advirtió que la manufactura en México enfrenta tiempos difíciles por tres factores clave: la revisión del T-MEC, las restricciones en la venta de vehículos en Estados Unidos y el incremento de auditorías fiscales del SAT.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó la fiscalización de las IMMEX y todo indica que la administración de Claudia Sheinbaum continuará por ese camino.

"Dada la eficacia de las auditorías del SAT, se espera que la nueva administración amplíe el número de revisiones y las use como un motor de ingresos gubernamentales", señaló Foley & Lardner en un comunicado a sus clientes.

Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, confirmó que el cierre de año ha traído un aumento considerable de visitas fiscales, especialmente enfocadas en la certificación de IVA y IEPS.

"Las autoridades están emitiendo requerimientos para regularizar ciertos puntos de cumplimiento. Si las empresas no responden, se arriesgan a la suspensión de la certificación, lo que las obliga a regularizar su situación mediante pagos de IVA registrados en el Anexo 30", explicó Fernández.

Este escenario, señaló, es un desafío operativo y administrativo para las IMMEX, quienes deben estar preparadas para adaptarse rápidamente a los requerimientos regulatorios y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Por su parte, Foley & Lardner subrayó que el SAT ha utilizado las auditorías como herramienta para detectar y cobrar obligaciones omitidas, exigiendo millones de dólares en pagos y sanciones.

"El SAT parece tener como objetivo auditar a todas las empresas IMMEX, por lo que es clave que las compañías estén listas para enfrentar este proceso", advierte el despacho.

Así, las maquiladoras mexicanas se encuentran bajo la lupa, en un panorama donde la fiscalización se ha convertido en una prioridad para el gobierno federal.