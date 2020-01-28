Transportistas realizaron marcha en la Avenida 20 de mayo para exigirle al gobierno que les autorice un incremento de dos pesos a la tarifa de su servicio, si no atienden sus demandas seguirán real...

Transportistas realizaron marcha en la Avenida 20 de mayo para exigirle al gobierno que les autorice un incremento de dos pesos a la tarifa de su servicio, si no atienden sus demandas seguirán realizando protestas. La fuerza amplia de los transportistas (FAT) realizó este martes una marcha en la Avenida 20 de mayo en dirección al Zócalo para exigir a las autoridades un aumento de dos pesos a su tarifas y que se renueven sus concesiones. En la protesta se reunieron alrededor de 1o mil concesionarios. También reclamaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) por no cumplir con la mesa de diálogo que se dio el año pasado.

¿Qué demandan los transportistas?

Un incremento de dos pesos a la tarifa No ser integrados a la tarjeta única de prepago del transporte público Que no se obligue a la compra de nuevas unidades de transporte mediante arrendamiento Cada concesionario decida si quiere colocar las barras contadoras (sistema que permite registrar la hora, fecha en que suben los pasajeros al transporte público) en sus unidades.

En abril 2017 se realizó el último incremento de un peso a la tarifa del transporte. Por tal motivo se exige un nuevo aumento a la tarifa. "También la ciudadanía requiere de ingresos altos. Hay mucho transportista que hace mucho por su transporte y hay muchos otros que en realidad no están invirtiendo. Es una apuesta conjunta entre transportistas, ciudadanía y gobierno, pero por el momento cómo aumentar la tarifa con las condiciones que está el transporte”, dijo la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son las tarifas del transporte público actualmente?

Las tarifas actuales para el transporte de microbuses y vagonetas son de:

5 pesos en viajes de hasta 5 km (microbuses y vagonetas)

6 pesos en viajes de hasta 5 km (autobuses)

entre 5.50 y 6.50 pesos en viajes de más de 5 km (microbuses y vagonetas)

7 pesos en viajes de más de 5 km (autobuses)

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