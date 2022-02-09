El SAT había negado el trámite a los extranjeros aunque contaban con su tarjeta de visitantes por razones humanitarias con CURP

El SAT había negado el trámite a los extranjeros aunque contaban con su tarjeta de visitantes por razones humanitarias con CURP

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) recientemente logró que varias personas de nacionalidad extranjera que cuentan con tarjeta de visitante por razones humanitarias se inscribieran al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). A través de un comunicado, la Prodecon señaló que con el RFC los migrantes podrán incorporarse al campo laboral de manera formal en territorio nacional, “ adquiriendo los derechos, garantías y obligaciones de una persona contribuyente en México”.

El SAT negó la solicitud de inscripción en el RFC

En este contexto, el organismo detalló que a través del servicio de queja, las personas extranjeras manifestaron que su inscripción ante el RFC les fue negada. Lo anterior se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que la tarjeta de visitante por razones humanitarias y en la que se advierte su Clave Única de Registro de Población (CURP), no era suficiente para dicho trámite.

Prodecon ayudó a que un grupo de migrantes pudieran inscribirse en el RFC

En apego al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a todas las personas en México el goce de los derechos humanos y sus garantías, el ombudsperson fiscal intercedió ante la autoridad tributaria para que este grupo de extranjeros pudieran inscribirse en el RFC y así contar con dicho requisito para poder trabajar formalmente en nuestro país. Por lo anterior, el SAT determinó que efectivamente ese documento migratorio resulta válido y suficiente para acreditar la condición de estancia en el país de los ciudadanos extranjeros, así como para su inscripción en el RFC, aunado a que se considera válida la CURP que el Instituto Nacional de Migración (INM) les asignó.

Los contribuyentes podrán solicitar los servicios gratuitos que ofrece la Procuraduría

Por último, la Procuraduría recordó que cualquier persona que se encuentre bajo este supuesto, puede solicitar los servicios gratuitos que presta vía telefónica al 55-1205-9000 y 800-611-0190 en el interior del país. Los contribuyentes también pueden obtener atención por medio del chat en línea, así como asesoría personalizada remota agendando cita para una sesión vía zoom en www.prodecon.gob.mx o bien, en los teléfonos de las delegaciones de la procuraduría que se pueden consultar en www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones o a través del correo electrónico [email protected]. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 8 de febrero de 2022.

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