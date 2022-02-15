El nuevo modelo laboral apuesta a la conciliación, con la intención de que los asuntos laborales ahora se resuelvan mediante el diálogo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que envió al Congreso de la Ciudad de México (CDMX) dos iniciativas para cumplir con los tiempos que demanda la reforma laboral de 2019. En conferencia de prensa, la mandataria local detalló que se trata de la Ley Orgánica de los Centros de Conciliación y una Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que puedan incluirse en los tribunales laborales.

Rezago en juicios laborales

Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, señaló que en materia federal hay un rezago de medio millón de expedientes de juicios laborales que se encuentran todavía sin ser ejecutados. No obstante, explicó que la CDMX entrará en una fase de transformación en materia laboral, con la intención de que los conflictos laborales se resuelvan en menos tiempo y sin "coyotaje". Además, la funcionaria destacó que el nuevo modelo laboral apuesta a la conciliación, por lo que se dará apertura a los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales, mismos que dependen del Poder Judicial, con la intención de que los asuntos laborales se resuelvan mediante el diálogo. “La gran apuesta es que cerca del 75 por ciento se estén resolviendo a través de la conciliación”, apuntó.

Rezago en materia laboral alcanza los 140 mil expedientes

Por otro lado, el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), José Luis Rodríguez, expuso que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), hay un rezago de 140 mil expedientes en materia de conflictos laborales, por lo que es necesario avanzar con el nuevo modelo laboral. “En esta etapa, además de las iniciativas que se están presentando, por supuesto que también estamos realizando la construcción del Centro de Conciliación, estamos realizando los ajustes necesarios para poder, además de contar con el apoyo del Gobierno de México, poder llevar a cabo esta reforma en materia laboral aquí en la ciudad”.

El gobierno de la CDMX y la STPS trabajan en una iniciativa para trabajadores de aplicaciones

Asimismo, la jefa de Gobierno aseguró que hasta ahora el impuesto del 2 por ciento para las aplicaciones móviles que operan como intermediarias en el reparto de alimentos, víveres o paquetes, no se ha aplicado. “El tema del 2% es para las grandes empresas y para sus ganancias. Entonces, que los trabajadores sepan que a ellos los vamos a proteger y que a ellos no tiene por qué cobrárseles ni un centavo; como lo hemos explicado, estas grandes transnacionales tienen grandes ganancias que se las llevan fuera de México, que no dejan nada aquí. Hasta ahora, no se ha aplicado, tienen que venir lineamientos de la Secretaría de Finanzas”. Por último, Claudia Sheinbaum, informó que actualmente está trabajando junto a la Secretaría del Trabajo, en generar una ley que tiene que ser federal, “porque es la ley federal del trabajo, para ver las condiciones en que las trabajadoras y trabajadores repartidores puedan tener sus beneficios sociales”, concluyó.