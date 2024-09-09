Especialistas consideran que los conductores o repartidores de las apps deberían ser considerados trabajadores de las plataformas digitales El estatus laboral de los colaboradores de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi, entre otras, es tema de debate en varios países. Generalmente, las aplicaciones o plataformas digitales consideran a sus conductores o repartidores como socios, trabajadores independientes o contratistas, no como empleados de la empresa. Lo anterior significa que, según la postura de las plataformas digitales, los conductores tienen flexibilidad para decidir cuándo y cuántas horas trabajar, pero no reciben los beneficios tradicionales de los empleados, como seguridad social, vacaciones pagadas o aguinaldo. Sin embargo, en algunos países y regiones, tribunales han determinado que, bajo ciertas condiciones, los colaboradores de las apps deberían ser considerados empleados, lo que les otorgaría más derechos y protecciones. El debate se centra en la relación de control que las plataformas ejercen sobre sus conductores. Por ejemplo, las tarifas, las calificaciones de los pasajeros, o la desconexión de la plataforma, lo que algunos argumentan es más parecido a una relación empleador-empleado.

Conductores deberían ser considerados trabajadores de las apps

De acuerdo con Salvador Rotter Aubanel, vocero de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, los conductores o repartidores de las apps deberían ser considerados trabajadores de las plataformas digitales. En entrevista con El Contribuyente, el especialista indicó que la subordinación laboral en México es uno de los elementos fundamentales que define una relación de trabajo según la Ley Federal del Trabajo (LFT). La subordinación se refiere al poder de mando que ejerce el empleador sobre el trabajador, así como a la obligación del trabajador de acatar las instrucciones y directrices que le sean dadas en el curso de su empleo. El contador explicó que hay elementos que integran la relación laboral y la subordinación, como son las órdenes, horarios, herramientas y lugar de trabajo. La subordinación implica que el trabajador está sujeto a las decisiones del patrón en cuanto a la forma en que debe llevar a cabo sus actividades, el horario de trabajo y las políticas internas de la empresa. En este contexto, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que en el caso de las plataformas digitales, los conductores no tiene total autonomía, como para ser considerados trabajadores independientes. Además, expuso los siguientes ejemplos que evidencian elementos de la relación laboral:

Órdenes . Los conductores deben seguir las indicaciones de las plataformas y están bajo su control y supervisión a través de las calificaciones de los usuarios.

. Los conductores deben seguir las indicaciones de las plataformas y están bajo su control y supervisión a través de las calificaciones de los usuarios. Horarios . Los conductores tienen un máximo de horas de trabajo, establecido por algunas plataformas. Esto es para cuidarlls y no se excedan trabajando.

. Los conductores tienen un máximo de horas de trabajo, establecido por algunas plataformas. Esto es para cuidarlls y no se excedan trabajando. Herramientas. Las plataformas proporcionan aplicaciones para que los conductores puedan trabajar, y los vehículos también fungen como sus herramientas de trabajo.

El especialista señaló que aunque no se tengan todos los elementos, con que se tenga un elemento de subordinación es suficiente para distinguir una relación laboral formal de otras formas de trabajo. Rotter Aubanel también dijo que para que se regularice la situación de los colaboradores de las plataformas digitales, las autoridades y los legisladores deberían analizar los supuestos que pueden surgir, y crear reglas claras.