Ahora, los contribuyentes que quieran citas con el SAT se enfrentan a la saturación. Durante la pandemia por Covid-19, uno de los problemas recurrentes de los contribuyentes fue la escasez de citas...

Ahora, los contribuyentes que quieran citas con el SAT se enfrentan a la saturación. Durante la pandemia por Covid-19, uno de los problemas recurrentes de los contribuyentes fue la escasez de citas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En un momento, los contribuyentes tuvieron que acudir con un robot para conseguirlas. Ahora, parece que el problema de las citas continúa, pero con otra presentación. Según reporta El Universal, actualmente las oficinas del SAT están atendiendo las situaciones acumuladas durante la escasez; así, el problema principal es la saturación causada por el rezago. La gran mayoría de estos trámites tienen que ver con la e.firma de personas físicas. Lamentablemente para los contribuyentes, este trámite debe hacerse presencialmente; en cambio, para personas morales, se puede hacer en línea. Otro trámite frecuente es la inscripción de personas morales al RFC. Por último, está la liquidación de empresas.

Saturación en la plataforma

El problema de rezago también ha afectado a la plataforma del SAT. En entrevista con Reforma, Jaime Enrique Morelos Sánchez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (CCPG), explicó que la gran cantidad de solicitudes de citas está afectando al sistema. Ante esta situación, Morelos Sánchez propuso que el SAT instalara módulos móviles para atender a los contribuyentes en diferentes lugares. Con información de El Universal y Reforma https://www.eluniversal.com.mx/cartera/oficinas-del-sat-entre-el-abandono-de-citas-y-la-saturacion https://www.reforma.com/se-rezagan-contribuyentes-por-escasez-de-citas/gr/

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