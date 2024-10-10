La Prodecon te explica cómo obtener el listado de los clientes que te reportaron como proveedor para que puedas aclarar las diferencias de IVA fácilmente La Declaración Informativa de Operaciones c...

La Prodecon te explica cómo obtener el listado de los clientes que te reportaron como proveedor para que puedas aclarar las diferencias de IVA fácilmente La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) es una obligación fiscal en México para ciertos contribuyentes, quienes deben presentarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su propósito es informar sobre las operaciones realizadas con proveedores o clientes en las que se haya pagado el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta herramienta permite al SAT cruzar información entre contribuyentes y asegurarse de que el IVA declarado y pagado sea congruente entre ambas partes. Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que puedes obtener el listado de los clientes que te reportaron como su proveedor en la DIOT. Para acceder a esta información, debes realizar una aclaración cuando el SAT te haya enviado una carta invitación debido a diferencias entre el IVA que declaraste y lo que tus clientes reportaron. La Prodecon explicó que se ha enfrentado a este tipo de problemáticas, donde el SAT detecta diferencias entre las declaraciones de los contribuyentes y lo informado por terceros en la DIOT, lo que ha llevado a la emisión de cartas invitación por parte de la autoridad.

¿Incluyen la información de terceros en las Cartas Invitación?

La Prodecon solicitó al SAT que incluyera en sus cartas invitación el detalle de quiénes presentaron las DIOT de las cuales derivaron las inconsistencias. Sin embargo, el SAT respondió que estas cartas solo contienen los periodos y los montos de los actos o actividades gravados, permitiendo a los contribuyentes identificar qué rubros deben revisar en su declaración. El SAT considera que, con esa información, los contribuyentes pueden iniciar su proceso de aclaración de las inconsistencias detectadas.

¿Cómo obtener el listado de terceros que te reportaron?

Si desconoces quiénes son los terceros que te reportaron en la DIOT como proveedor, puedes solicitar esta información siguiendo estos pasos:

Entra a sat.gob.mx y selecciona el apartado de Empresas o Personas. Elige la opción Otros trámites y servicios, luego Ver más y finalmente Aclaración, asistencia y orientación electrónica. Da clic en EJECUTAR EN LÍNEA e ingresa tu RFC y Contraseña. Ve a Servicios por internet, selecciona Aclaraciones, luego Solicitud y finalmente Mensajes de vigilancia profunda. Llena el formato electrónico y envía la solicitud para obtener el acuse de recepción.

Siguiendo estos sencillos pasos, podrás obtener el listado de los terceros que te reportaron en la DIOT y resolver las inconsistencias detectadas.