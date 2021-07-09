México está detrás de Países Bajos en el crecimiento de actividades de subcontratación en países de la OCDE.

México está detrás de Países Bajos en el crecimiento de actividades de subcontratación en países de la OCDE.

Desde 1995, México ha sido uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más crecimiento en las actividades de subcontratación.

Hoy en día, se encuentra en el segundo lugar en crecimiento, solamente detrás de Países Bajos. De hecho, México concentra el 10% de participación de subcontrataciones del total de empleados administrativos y de actividades de servicios de soporte. Países Bajos concentra el 12%. En su informe Panorama del Empleo 2021, la OCDE también señala los problemas de desempleo en los países miembros. Debido a la pandemia, se perdieron 22 millones de empleos en países de la OCDE; en todo el mundo, el total fue de 114 millones. En el caso de México, estos son los puntos más importantes del desempleo:

México tuvo una de las caídas de empleo más importantes de los países miembros. Para mediados de 2020, el desempleo era 12% mayor que el promedio de 2019. En cambio, el promedio en el crecimiento del desempleo de la OCDE era de 5% en el mismo periodo.

Los ingresos promedio en México cayeron 11%, una de las caídas más importantes.

La tasa de desempleo pasó de 3.6% antes de la pandemia a 5.5% en pocos meses. En mayo de 2021, se encuentra en 4.2%, por lo que no se ha recuperado por completo.

Puedes revisar el documento original de la OCDE en este enlace. Con información de El Universal y Pulso https://www.eluniversal.com.mx/cartera/uso-de-outsourcing-en-servicios-de-los-mas-altos-en-mexico-y-paises-bajos-ocde https://pulsoslp.com.mx/valores/mexico-entre-los-paises-con-mayor-outsourcing/1331890

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