Las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos que el SAT devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional Las personas físicas empezaron a presentar su declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) en abril de 2024, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos que el SAT devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional. Esto es a través del sistema de devolución automática. Algunos contribuyentes que aún no han recibido su devolución por parte del SAT podrían asumir que el proceso sigue su curso. Pero en el peor de los escenarios, es posible que el fisco la haya rechazado sin que ellos tengan conocimiento al respecto. De acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, en el portal del SAT hay una sección en la que se puede dar seguimiento a la devolución automática. El especialista explicó que en esa sección, la autoridad indica si la devolución fue aprobada, está en proceso o si fue rechazada, y vienen las inconsistencias por las cuales se rechazó.

¿Cómo se consulta el estatus de una devolución?

Los contribuyentes pueden consultar el estado de su trámite, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al portal de internet del SAT Ve al apartado de Devoluciones y compensaciones, y selecciona Seguimiento de trámites y requerimientos Elige el ejercicio 2023

En entrevista con El Contribuyente, el contador tambien recomendó que para la declaración anual se revisen la contraseña y firma electrónica (e.firma), porque a veces se deja al final, no están vigentes y surgen los problemas.