A pesar de la implementación de CitaSAT en septiembre, contribuyentes en redes sociales siguen denunciando la venta ilegal de citas. A inicios de octubre, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, habló sobre la venta de citas en el SAT. Ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la funcionaria admitió que se vendieron citas, pero dijo que Fiscalía General de la República (FGR) no ha hecho nada ante las denuncias presentadas. Buenrostro Sánchez atribuyó el acaparamiento y venta de citas a granjas de boots y a ex funcionarios del SAT que conocen el sistema automático. Pero también dijo que hay servidores públicos del SAT que se prestaron a la corrupción. La jefa del SAT mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos, los cuales están procesados y en investigación. Esto se debe a posibles actos de corrupción desde las oficinas y las áreas de tecnología de la dependencia.

Siguen denuncias de ventas de citas con el SAT

Durante meses, los contribuyentes se han quejado varias veces por la escasez y venta de citas con el SAT. Recientemente, usuarios de redes sociales volvieron a denunciar esta práctica. Como señala El Universal, en los últimos días los usuarios han preguntado por citas en venta para diversos trámites. En algunos casos, se trata de contribuyentes de otras entidades que solamente encuentran citas en la CDMX. Sin embargo, de acuerdo con Buenrostro, ya no se da esta práctica. En una entrevista reciente con W Radio, la funcionaria explicó que el nuevo sistema del SAT no permite la venta de citas. Buenrostro también señaló que actualmente el portal de citas muestra espacios disponibles hasta diciembre, por lo que no es necesaria la gestión de un tercero. Hay que recordar que a mediados de septiembre, el SAT dio a conocer CitaSAT, una nueva plataforma para que los contribuyentes pueden agendar citas. El objetivo de esta herramienta es evitar que el acaparamiento de citas y aumentar la disponibilidad. Con información de Informador MX y El Universal https://www.informador.mx/economia/SAT-Denuncian-en-redes-sociales-compra-y-venta-de-citas-20211027-0087.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-citas-denuncian-compra-y-venta

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