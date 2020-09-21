El robo de identidad es una práctica añeja; sin embargo, para asuntos fiscales es relativamente nueva, por eso debes estar al pendiente de tus obligaciones fiscales. Haciendo mal uso de los datos de los contribuyentes, las factureras pueden emitir comprobantes fiscales a nombre de las víctimas. Es una práctica vieja que ha cobrado relevancia en el contexto de la pandemia. La razón es el creciente uso de plataformas digitales, que facilita el robo de este tipo de datos. En entrevista para El Contribuyente, Guillermo Mendienta, especialista en temas fiscales, asegura que el robo de identidad o de información no es nuevo; sin embargo, lo que sí le parece actual es el robo de información fiscal para la emisión de facturas. En efecto, todos los contribuyentes que emiten facturas pueden ser partícipes involuntarios hasta de lavado de dinero, si su información cae en manos de delincuentes. Tal es el caso del caso de una empleada de Nuevo León que dio a conocer el diario Reforma.La víctima denunció que en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía dos patrones falsos; las factureras, desde Puebla y Veracruz, emitían facturas a su nombre por mil 800 pesos quincenales, sin su conocimiento. Al cabo de año y medio de la denuncia, el SAT canceló los sellos de las empresas; sin embargo, al poco tiempo la víctima descubrió en el portal de la entidad tributaria que tenía nuevos patrones falsos. Lo más grave es que cerca de 50 empleados en su empresa tienen el mismo problema, según la denunciante.

Estar al pendiente de toda actividad extraña

Guillermo Mendieta recomienda, para evitar ser víctima de una situación parecida, “estar al pendiente de tu situación fiscal, estar al pendiente de tus obligaciones fiscales, hasta de tu buró de crédito [...] revisar tu situación ante el IMSS, ante el Infonavit”. Esto con el objetivo de que en caso de detectar una anomalía, acudir a las instancias pertinentes. Por su parte, la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomienda a los contribuyentes que tengan mucho cuidado con el uso de su información, identificaciones, contraseñas electrónicas, etc. Pues es de suma importancia que estas no se compartan ya que son de uso personal. Asimismo, recomienda que no proporcione a terceros su “contraseña” y “FIEL”, y que tenga el mayor cuidado posible con el manejo de su documentación.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.