Este es un problema que tienen que enfrentar incluso las empresas transnacionales, y no sólo los pequeños contribuyentes.

Este es un problema que tienen que enfrentar incluso las empresas transnacionales, y no sólo los pequeños contribuyentes.

El 1 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo régimen fiscal para las plataformas digitales extranjeras que operan en México. A partir de esta fecha, estas empresas están obligadas a pagar impuestos y a hacer retenciones a los usuarios con quienes tiene un servicio de intermediación.

A casi cinco meses de la entrada en vigor, especialistas consideran que es necesario hacer adecuaciones al régimen de tributación para plataformas digitales, pues muchos contribuyentes han encontrado complejo adherirse a él.

“El nuevo régimen fiscal obliga a las personas físicas que venden o prestan servicios a través de estas plataformas a estar sujetas a una retención tanto del impuesto sobre la renta (ISR) como del impuesto al valor agregado (IVA), la cual será pagada al SAT directamente por la plataforma, a cuenta del impuesto del contribuyente”, explicó Gustavo Leal Cueva, CEO de Fiscalia.com, en entrevista para el diario El Financiero.

Este régimen tiene la intención de combatir la informalidad e incentivar el pago de impuestos en algunos sectores que no estaban regulados. Sin embargo, el especialista consideró que la aplicación del esquema fiscal que entró en vigor desde junio ha resultado en un tema complejo para los contribuyentes.

Problemas del nuevo régimen de plataformas digitales

Según Leal Cueva, los problemas que han tenido que enfrentar los contribuyentes y dificultan el cumplimiento de sus obligaciones son los siguientes:

• Problemas para registrarse en el RFC de forma correcta, plazos excesivamente cortos para cumplimiento de obligaciones.

• Limitación de deducciones de forma injustificada por parte de la autoridad

• Cálculo automático de impuestos desapegado al procedimiento de ley

• Alta complejidad en el pago de impuestos.

Podría pensarse que estos son problemas exclusivos de los pequeños contribuyentes que no afectan a las empresas transnacionales que operan estas plataformas. No obstante, incluso estas empresas han tenido dificultades para cumplir con el pago de los impuestos que retienen, señalan especialistas.

Las propias empresas transnacionales que operan estas plataformas también han informado de las dificultades que tienen para cumplir con el pago de los impuestos que retienen, debido a que los mecanismos creados para ello fueron diseñados para hacer el pagos entre entidades gubernamentales. Además, las reglas no fueron publicadas con suficiente anticipación.

“Es de suma importancia la claridad en las reglas del régimen y su adecuación para hacer más ágil el esquema de tributación y evitar que represente una barrera de entrada al comercio electrónico en México, limitando así su adopción y desarrollo, por ello es conveniente aprovechar la coyuntura de la reforma fiscal 2021 para realizar las adecuaciones necesarias”, afirmó Leal Cueva.

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Con información de El Financiero.

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