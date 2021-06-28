Héctor Taurino Landa fue vinculado a proceso por el enriquecimiento ilícito de 21.9 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Héctor Taurino Landa fuera procesado p...

Héctor Taurino Landa fue vinculado a proceso por el enriquecimiento ilícito de 21.9 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Héctor Taurino Landa fuera procesado por enriquecimiento ilícito. El ex funcionario fue vinculado a proceso por el Segundo Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México por 21.9 millones de pesos. Como explica Reforma, Taurino Landa no declaró la compra de tres inmuebles en la CDMX. De 2013 a 2018, trabajó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. De acuerdo con el periódico, el 3 de agosto de 2018, la Arrendadora Franllutti entregó la residencia de Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados. Entre las otras propiedades no declaradas se encuentran:

Una casa en la colonia Escandón comprada en 2012 por 600 mil pesos y vendida en 2017 por tres millones.

Una casa en Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón compara en 2015 por cuatro millones de pesos.

Un departamento en la colonia Centro comprado en 2016 por dos millones 700 mil pesos.

Facturera

Desde noviembre del año pasado se dio a conocer que la Arrendadora Franllutti pertenecía a una red de 324 empresas factureras. La empresa se creó en 2015. Durante los tres años siguientes, presentó sus declaraciones fiscales en ceros, no declaró operaciones, activos o inversiones. En todo ese tiempo, la empresa solamente emitió un CFDI en 2016 por gastos notariales. Ese mismo año, compraron la mansión, pero no emitieron CFDI ni hicieron la retención de impuestos correspondiente. Con información de Reforma y Debate https://www.reforma.com/procesan-a-ex-jefe-del-sat/gr/ https://www.debate.com.mx/politica/FGR-procesa-a-Hector-Taurino-Landa-ex-mando-del-SAT-por-enriquecimiento-ilicito-20210627-0013.html

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