Andrés Manuel López Obrador informó que su nuevo modelo económico está basado en 5 puntos: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer el 16 de mayo desde Palacio Nacional, el ensayo Nueva Política económica en tiempos de COVID-19. En su ensayo, el mandatario federal destacó que, pese a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la recaudación de impuestos del 1 de enero hasta el 15 de mayo se incrementó 4.9% en términos reales con respecto al mismo periodo el año pasado. Lo recaudado asciende a 1 billón 597 mil 097 millones de pesos. Este aumento en la recaudación se debe al cobro de impuestos a grandes corporativos nacionales y extranjeros, que anteriormente evitaban pagar sus contribuciones, gozando de impunidad, según dice el ensayo en la página 13. “Estas cifras son posibles cuando se actúa con integridad. Por eso es imprescindible no permitir la defraudación fiscal de las grandes empresas ni condonaciones de impuestos”, destacó el mandatario federal. “En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros estamos optando por intensificar el combate a la corrupción”, dijo el presidente AMLO.

Estrategia del presidente en tiempos del coronavirus

El presidente insistió en la idea de que ya no se aplicarían las mismas estrategias que se usaron durante el periodo neoliberal para salir de la crisis económica ocasionada por la pandemia sanitaria. Según el presidente, el nuevo modelo económico está basado en 5 puntos: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. “Como es evidente, el COVID-19 no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo”, destaca el ensayo del presidente. https://www.youtube.com/watch?v=snwnxgYCIos&feature=youtu.be Puedes leer el ensayo La nueva política económica entiempos del COVID-19 los aquí/ Publicación: 16 mayo 2020

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