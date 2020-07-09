El SAT aún puede impugnar el fallo del TFJA o iniciar una nueva verificación en contra del empresario. El pasado 7 de julio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), falló a favor de la cancelación de un crédito fiscal por 108.7 millones de pesos del empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de la naviera de servicios petroleros Oceanografía. Los magistrados de la primera sección de la sala superior del TFJA explicaron durante la resolución que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) omitió notificar de manera oportuna el inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, debido a que no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal en la colonia Mixcoac. El tribunal añadió que “el SAT puede reiniciar el procedimiento, que se refiere a pago de impuestos federales en 2011”. Mencionó que el órgano tributario puede impugnar este fallo mediante una revisión fiscal, ante un tribunal colegiado de circuito. Sin embargo dicha impugnación es poco probable que pase, por lo que el SAT podría iniciar de inmediato una nueva verificación a Yáñez. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/santander-presenta-hipoteca-plus-con-la-tasa-mas-baja-de-la-historia-7-75/ En noviembre del 2017 el SAT notificó un total de 30 créditos fiscales contra Yáñez, los cuales contemplan alrededor de 910 millones de pesos derivados de impuestos no pagados, multas, actualizaciones y recargos acumulados desde 2009 hasta 2013, cuando Oceanografía era una de las principales contratistas de Pemex. Sin embargo, todos estos créditos también fueron notificados vía estrados, por lo que podrían tener el mismo problema de origen que el cancelado hoy. En mayo de 2015 el SAT fincó a Oceanografía el crédito fiscal más grande del país, por un monto de 17 mil 860 millones de pesos por omisiones sólo en el ejercicio de 2012, mismo que fue excluido por el poder judicial del concurso mercantil de la empresa, por lo que este no logró ser ser cobrado. Oceanografía pasó por un proceso de concurso mercantil, iniciado por el gobierno, que dio como resultado la quiebra de la naviera en 2016. Aunque en septiembre de 2019 fue aprobado un convenio de reestructura con sus acreedores, la empresa no ha podido volver a posicionarse dentro del sector petrolero. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/grupo-elektra-desactiva-a-dos-ministras-de-la-corte-para-frenar-credito-del-sat/ Con información del TFJA.

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